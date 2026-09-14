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Condenaron a un exintendente de Ceres por hechos de corrupción y lo inhabilitaron a ejercer cargos públicos

Se trata de Camilo Enzo Busquets, quien estuvo al frente del municipio del norte provincial desde el 2003 hasta el 2019. También fue condenado un exministro de hacienda de su gestión.
JudicialesHace 15 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
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Archivo 2013. Busquets, junto al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou. 

El exintendente de la ciudad de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado este viernes en los tribunales de San Cristóbal tras un juicio oral en donde lo juzgó por varios hechos de corrupción durante su gestión, entre 2003 y 2019.

La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Alamo, Nicolás Stegmayer y Javier Bottero que le impusieron 2 años y 10 meses de prisión condicional luego de encontrarlo culpable de los delitos fraude a la administración pública (tres hechos); malversación de caudales (uno); y abuso de autoridad (cuatro). El histórico fallo además declaró la inhabilitación perpetua para que Busquets pueda ejercer algún cargo público.

Enzo Busquets, el exintendente que será llevado a juicio.

Enzo Busquets, el exintendente que será llevado a juicio.

La resolución además sentenció a dos años y tres meses al entonces Secretario de Hacienda del exindentente, Lucas Sebastián Cañete, al cual lo encontraron responsable de malversación de caudales públicos; y partícipe necesario de fraude a la administración pública. No obstante, fue absuelto por la aceptación de un cargo en la Municipalidad, hecho por el cual también fue juzgado.

La sentencia, en tanto, absolvió por mayoría a Betiana Soledad Godoy, la cual se desempeñó como secretaria de hacienda y la cual fue juzgada por la presunta falsedad ideológica.

Histórico y celebrado

Tras la lectura del veredicto (el cual se dio por zoom entre las partes) el abogado querellante del caso, Ignacio Alfonso Garrone -que participó en la causa con su par Clara Vázquez- celebró el fallo y lo calificó como “histórico”.

“Para mí es una condena histórica para el centro y norte de la provincia”, dijo el letrado en dialogo con AIRE. “Se condenó al intendente y a su secretario de hacienda por hechos contra la administración en perjuicio del pueblo”, acotó.

“Esto marca una pauta sobre las cuestiones que se tienen que investigar y que cuando una nueva gestión tiene una sospecha de una licitud tiene que denunciarlo. Por eso insisto, esto tiene que marcar una pauta sobre cómo se debe administrar un municipio”, destacó.

Juzgados por corrupción en Ceres

  • Los hechos por los que fue juzgado Busquets y sus dos excolaboradores remontan a la gestión comprendida entre los años 2003 y 2019. Entre los cargos principales, la investigación que encabezó el fiscal Guillermo Loyola apuntó a la desviación de un subsidio derivado del Fondo Federal Solidario 2017 —destinado originalmente a infraestructura escolar y sanitaria— que habría sido destinado a otros fines, desencadenando intimaciones por parte del Tribunal de Cuentas.
  • De igual modo, se les atribuye la omisión en el depósito de los aportes retenidos de los haberes de los empleados municipales hacia los gremios, entre 2013 y 2019, maniobra que dejó un millonario pasivo al término del mandato de Busquet.
  • Finalmente, el proceso penal abarca la ocultación de una deuda municipal con la Asociación Mutual Pyme Rural de Rafaela durante la transición de gobierno, así como la designación en planta permanente de Cañete y Godoy por parte del exindentende ceresino.
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