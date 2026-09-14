Condenaron a un exintendente de Ceres por hechos de corrupción y lo inhabilitaron a ejercer cargos públicos

Archivo 2013. Busquets, junto al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

El exintendente de la ciudad de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado este viernes en los tribunales de San Cristóbal tras un juicio oral en donde lo juzgó por varios hechos de corrupción durante su gestión, entre 2003 y 2019. La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Alamo, Nicolás Stegmayer y Javier Bottero que le impusieron 2 años y 10 meses de prisión condicional luego de encontrarlo culpable de los delitos fraude a la administración pública (tres hechos); malversación de caudales (uno); y abuso de autoridad (cuatro). El histórico fallo además declaró la inhabilitación perpetua para que Busquets pueda ejercer algún cargo público.

Enzo Busquets, el exintendente que será llevado a juicio. La resolución además sentenció a dos años y tres meses al entonces Secretario de Hacienda del exindentente, Lucas Sebastián Cañete, al cual lo encontraron responsable de malversación de caudales públicos; y partícipe necesario de fraude a la administración pública. No obstante, fue absuelto por la aceptación de un cargo en la Municipalidad, hecho por el cual también fue juzgado.

La sentencia, en tanto, absolvió por mayoría a Betiana Soledad Godoy, la cual se desempeñó como secretaria de hacienda y la cual fue juzgada por la presunta falsedad ideológica. Histórico y celebrado

Tras la lectura del veredicto (el cual se dio por zoom entre las partes) el abogado querellante del caso, Ignacio Alfonso Garrone -que participó en la causa con su par Clara Vázquez- celebró el fallo y lo calificó como “histórico”.