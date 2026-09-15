Preparan otra propiedad de la causa Spaggiari para una subasta que sería antes de fin de año

La obra en construcción ubicada en avenida 500 Millas Argentinas al 200, que había sido denunciada por vecinos por su estado de abandono, fue limpiada en el marco de las medidas preparatorias para una futura subasta.

La propiedad forma parte de los bienes vinculados a la causa Spaggiari y se suma a los inmuebles que serán puestos a la venta mediante subasta judicial. Según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS, por el momento no hay una fecha definida para este inmueble, ya que todavía restan algunas condiciones para poder fijarla, aunque la previsión es que el procedimiento se concrete antes de fin de año.

La limpieza del predio se realizó precisamente este lunes como parte de los trabajos preparatorios. El objetivo es que el lugar se encuentre en condiciones adecuadas de higiene para las personas que eventualmente ingresen a recorrerlo antes de la subasta.

Una propiedad que había generado preocupación

La situación de esta obra ya había sido expuesta por RAFAELA NOTICIAS en junio, cuando vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el abandono del complejo, que permanecía paralizado desde hacía aproximadamente dos años.

En ese momento, habían denunciado la acumulación de malezas y residuos, además de la presencia de roedores y otros problemas derivados del estado del predio. También habían advertido sobre situaciones de inseguridad y la presencia de personas que ingresaban al lugar.

La intervención sobre la propiedad representa ahora un nuevo paso dentro del proceso de preparación del inmueble para su eventual remate.

Por el momento, la fecha de subasta todavía no está definida. Desde las fuentes consultadas indicaron que, una vez cumplidas las condiciones pendientes, se podrá establecer el día y horario del procedimiento.

En tanto, el próximo 29 de septiembre está prevista la subasta de las dos propiedades ubicadas sobre calle 1° de Mayo, en el marco de la causa Spaggiari. Una de ellas se encuentra ocupada, situación que ya había sido advertida al momento de confirmarse el remate. La nueva propiedad de avenida 500 Millas se incorporaría así a futuras subastas, aunque todavía sin fecha definida.

FUENTE: Rafaela Noticias