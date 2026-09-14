El Concejo Municipal de Sunchales mantendrá seis bancas hasta 2031

El Concejo Municipal de Sunchales desarrolló el jueves 10 de septiembre una nueva sesión ordinaria, en la que aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para mantener la actual composición de seis concejales hasta el año 2031.

La iniciativa surge a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en el marco de la reforma de la Constitución Provincial.

La nueva legislación establece una escala para determinar la cantidad de integrantes de los Concejos Municipales de acuerdo con la población de cada localidad. En el caso de Sunchales, la aplicación de esa normativa llevaría a incrementar de seis a siete el número de bancas a partir de las elecciones de 2027.

Sin embargo, la propia legislación contempla una alternativa para aquellos municipios que, al momento de su entrada en vigencia, cuentan con una cantidad de concejales diferente a la que correspondería según la nueva escala poblacional. En esos casos, la normativa permite mantener transitoriamente la composición existente hasta 2031.

La fundamentación de la concejal oficialista Brenda Torriri

La concejal oficialista Brenda Torriri fue la encargada de fundamentar el proyecto y puso el eje de su exposición en que la decisión adoptada por Sunchales no implica apartarse de la nueva Ley Orgánica de Municipios, sino utilizar una posibilidad que la propia normativa provincial contempla.

Según explicó, la discusión sobre la cantidad de concejales surge directamente de las modificaciones introducidas por la nueva legislación, que establece nuevos criterios para determinar la integración de los cuerpos legislativos municipales en función de la cantidad de habitantes.

En ese marco, Torriri señaló que, de aplicarse automáticamente la nueva escala, Sunchales debería pasar de las actuales seis bancas a siete concejales a partir de las elecciones de 2027.

No obstante, destacó que el artículo 107 de la Ley Nº 14.436 habilita a los municipios que se encuentren en esta situación a mantener transitoriamente su composición actual hasta el año 2031. Ese es precisamente el mecanismo que propone utilizar la ordenanza aprobada por el Concejo.

De esta manera, la decisión no modifica de manera definitiva la cantidad de representantes que tendrá Sunchales, sino que establece un período transitorio durante el cual continuará funcionando con seis concejales. Finalizado ese plazo, deberá aplicarse la composición que corresponda de acuerdo con la legislación provincial.

Uno de los puntos centrales de la fundamentación de Torriri estuvo vinculado con el contexto económico. La concejal planteó que la decisión debe analizarse teniendo en cuenta la realidad que atraviesan actualmente tanto el Municipio como la comunidad de Sunchales. En ese escenario, sostuvo que la administración de los recursos públicos requiere criterios de prudencia, responsabilidad y eficiencia.

Desde esa perspectiva, mantener la estructura actual durante el período transitorio constituye también una decisión de austeridad presupuestaria.

Para el oficialismo, mantener las seis bancas permite evitar durante este período una ampliación de la estructura y preservar recursos públicos en un contexto que, según fue planteado durante la sesión, exige priorizar el uso de los fondos municipales.

La mirada de la oposición

Los concejales opositores acompañaron la iniciativa.

Sebastián Nicolau y Laura Balduino destacaron que sus respectivos planteos anteriores ya habían advertido sobre el impacto que podría tener una séptima banca sobre el presupuesto municipal. Ambos valoraron que el Ejecutivo finalmente enviara el proyecto para mantener las seis bancas.

Balduino sostuvo que la incorporación de un séptimo concejal implicaría mayores erogaciones en concepto de dietas, gastos de representación y funcionamiento legislativo, y planteó que esos recursos deberían priorizar áreas sensibles para la comunidad.

Nicolau, por su parte, recordó que su bloque había presentado en junio un proyecto para sostener la actual composición del Concejo y celebró que finalmente el Ejecutivo avanzara en la misma dirección.

El concejal Fernando Cattaneo acompañó la decisión, aunque advirtió que la discusión sobre la séptima banca no debería reducirse exclusivamente a una cuestión económica. El edil justicialista afirmó que la incorporación de un nuevo concejal también representa una cuestión institucional vinculada con la pluralidad política y la calidad democrática del cuerpo legislativo. En su intervención sostuvo que una mayor cantidad de integrantes podría aportar una representación más amplia de las distintas expresiones políticas de la ciudad. De todos modos, consideró que el contexto actual justifica acompañar la decisión de mantener las seis bancas, dejando planteado que a partir de 2031 la incorporación del séptimo concejal será obligatoria por aplicación de la legislación vigente.