El Concejo aprobó medidas para reducir los riesgos viales en Frondizi y Juan B. Justo

El Concejo Municipal de Sunchales aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de La Libertad Avanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar modificaciones físicas en la calzada con el objetivo de mitigar los riesgos de siniestralidad vial en la intersección de las calles Juan B. Justo y Frondizi.

La iniciativa contempla la posibilidad de colocar reductores de velocidad de tránsito vehicular sobre calle Juan B. Justo, próximos a su intersección con Frondizi, y sobre calle Frondizi, en las inmediaciones del cruce con Juan B. Justo.

Durante el tratamiento del proyecto, la concejal Laura Balduino explicó que la iniciativa surgió a partir de una problemática que, según señaló, se mantiene desde hace tiempo y que motivó distintos reclamos de vecinos y pedidos realizados desde el Concejo.

“Este proyecto de ordenanza refiere a seguridad vial y constituye una responsabilidad fundamental del Estado”, expresó Balduino, quien remarcó la necesidad de que las autoridades adopten medidas destinadas a prevenir siniestros y proteger la vida y la integridad física de quienes transitan por la vía pública.

En ese sentido, sostuvo que la intersección de Juan B. Justo y Frondizi “constituye desde hace tiempo un punto conflictivo para el tránsito de nuestra ciudad”, donde se produjeron numerosos accidentes y se registraron reiteradas situaciones de riesgo.

La iniciativa fue analizada en comisión, ámbito en el que también fue convocado el subsecretario de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni. A partir de ese trabajo se resolvió modificar el enfoque original para evitar que la ordenanza quedara limitada a una única alternativa.

De esta manera, la normativa finalmente aprobada autoriza al Ejecutivo Municipal a efectuar las modificaciones físicas de la calzada que técnicamente resulten más adecuadas para reducir los riesgos existentes en la intersección.

Entre las posibles intervenciones se contemplan el estrechamiento de la calzada, sobreelevaciones u otras modificaciones físicas, de acuerdo con las características del lugar y los criterios técnicos que correspondan.

Para Balduino, esta modalidad permite combinar la necesidad de brindar una respuesta concreta con la posibilidad de que la intervención definitiva sea determinada técnicamente, sin limitarla exclusivamente a la instalación de un determinado dispositivo.

Qué establece la ordenanza

El artículo primero autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar modificaciones en la calzada vehicular con el objetivo de mitigar el riesgo de siniestralidad vial en la intersección de las calles Frondizi y Juan B. Justo.

El segundo artículo establece que, en caso de que las modificaciones impliquen un estrechamiento de calzada, una sobreelevación o cualquier otro cambio físico notorio, estos deberán ser previamente señalizados mediante cartelería vial que advierta sobre la intervención, de acuerdo con las normas técnicas aplicables.

Finalmente, el artículo tercero establece la obligatoriedad de la detención preventiva de los vehículos que circulen por calle Frondizi antes de la intersección con Juan B. Justo. Para ello deberá colocarse la correspondiente señal vertical de tipo reglamentaria, cuya determinación quedará a cargo del Departamento Ejecutivo.

Al cerrar su intervención, Balduino destacó que el objetivo de la iniciativa es que la problemática deje de ser objeto de sucesivos pedidos, reclamos y minutas de comunicación, para avanzar finalmente hacia una acción concreta. “El objetivo es priorizar la seguridad de las personas por sobre cualquier otra consideración”, afirmó antes de solicitar la aprobación del proyecto, que finalmente fue acompañado por unanimidad por el Concejo Municipal.