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Nueva reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad en Sunchales

La reunión permitió dar continuidad al trabajo articulado entre la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y las distintas fuerzas de seguridad con presencia en la ciudad.
CiudadHace 14 horas Municipalidad de Sunchales
Reunion Consejo Ejecutivo Seguridad 4-9-26

El viernes 4 de septiembre se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, encabezada por el intendente Pablo Pinotti, junto al subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni.

Del encuentro participaron el fiscal regional Carlos Vottero; Mario Miretti y Juan Manuel Puig, representantes de la Fiscalía Regional y local; los coordinadores del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Sebastián Rancaño y Eduardo Cosentino; el jefe de la Unidad Regional V, Alejandro Tognolo; el jefe de Zona, Maximiliano Zurawski; y autoridades policiales de Comisaría y Comando Radioeléctrico.

La reunión permitió dar continuidad al trabajo articulado entre la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y las distintas fuerzas de seguridad con presencia en la ciudad.

Este espacio de coordinación permite fortalecer las acciones de prevención, intercambiar información y articular respuestas frente a las distintas situaciones vinculadas con la seguridad y la convivencia.

Desde el Ejecutivo local se continúa sosteniendo este trabajo conjunto con la Justicia, la Provincia y las fuerzas de seguridad, entendiendo que la coordinación permanente y el abordaje integral son herramientas fundamentales para fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de seguridad en Sunchales.

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