ARB: Unión festejó en la Fortaleza

#CopaCentenario: Los Tigres no pasaron la prueba con San Lorenzo de Tostado
Jorge TribouleyDeportes - BásquetHace 1 día
Este viernes 4, el equipo oriundo de Tostado consiguió su primer triunfo al vencer como visitante a Libertad por 79 a 75.
Parciales: 21/19, 24/13 (45/32) 14/7 (59/39), 22/11 (81/50)
UNION: Zurvera 11, Gariboldi 10, Ioo 0, Borda Bossana 13, Baravalle 3, Jacquet 0, Furrer 12, Cipolatti 18, Spila 0, Periotti 2, Bejarano 0, Collino 0. DT: Franco Tosello.
RACING: Ballarini 20, Mackiewicz 4, Simonella 3, Perez A. 10, Perez D. 13, Outeyral 0, Pennacino 0, Reynoso 0. DT: Racca Dario.
La próxima fecha el "Bicho Verde" jugará en Rafaela frente a 9 de Julio.
Las posiciones: Atlético 23 puntos; Unión 21; 9 de Julio e Independiente 20; Racing LTC 19; Ben Hur 15; Quilmes 14 y Peñarol 12.