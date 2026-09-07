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#ARB: Unión festejó en la Fortaleza

Este domingo, el Bicho Verde derrotó a Racing de San Cristobal 81 a 50. Juan Cipolatti fue el goleador albiverde con 18 puntos.
Deportes - BásquetHace 14 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 6-9-26

UNION 81 - RACING 50

Parciales: 21/19, 24/13 (45/32) 14/7 (59/39), 22/11 (81/50)

UNION: Zurvera 11, Gariboldi 10, Ioo 0, Borda Bossana 13, Baravalle 3, Jacquet 0, Furrer 12, Cipolatti 18, Spila 0, Periotti 2, Bejarano 0, Collino 0. DT: Franco Tosello.

RACING: Ballarini 20, Mackiewicz 4, Simonella 3, Perez A. 10, Perez D. 13, Outeyral 0, Pennacino 0, Reynoso 0. DT: Racca Dario.

La próxima fecha el "Bicho Verde" jugará en Rafaela frente a 9 de Julio.

Las posiciones: Atlético 23 puntos; Unión 21; 9 de Julio e Independiente 20; Racing LTC 19; Ben Hur 15; Quilmes 14 y Peñarol 12.

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