Libertad jugará la Copa Centenario y el debut es ante Huracán de San Javier

La cuenta regresiva entra en su tramo final. El viernes 28 de agosto comenzará a jugarse la Copa Centenario 2026 de Mayores Masculina, que en su fecha inaugural desplegará actividad en distintos puntos del territorio santafesino.

Serán seis partidos para abrir la competencia, repartidos entre las tres zonas, con una marcada presencia de equipos provenientes de diferentes regiones y asociaciones de la provincia.

La Zona A tendrá uno de sus escenarios en San Javier, donde Huracán recibirá a Libertad de Sunchales. Además, Tostado vivirá un atractivo duelo entre representantes de la ciudad, con San Lorenzo enfrentando a Atlético Tostado.

En la Zona B, Central de San Javier hará su presentación frente a Club Atlético Juventud de Malabrigo, mientras que Central Argentino Olímpico de Ceres será anfitrión de Unión y Juventud de Bandera.

La primera fecha de la Zona C se desarrollará íntegramente en el centro-sur provincial. Atlético Sastre debutará ante Independiente MSyD de Rafaela, mientras que Atlético San Jorge recibirá a Unión de Arroyo Seco.

Primera fecha – Viernes 28 de agosto

ZONA A

HURACAN San Javier vs LIBERTAD Sunchales

SAN LORENZO Tostado vs ATLETICO TOSTADO

ZONA B

CENTRAL San Javier vs CLUB ATLETICO JUVENTUD Malabrigo

CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO Ceres vs CLUB UNION Y JUVENTUD Bandera

ZONA C

ATLETICO SASTRE vs INDEPENDIENTE MSYD Rafaela

ATLETICO SAN JORGE vs UNION Arroyo Seco

Segunda fecha – Viernes 4 de septiembre

ZONA A

LIBERTAD Sunchales vs SAN LORENZO Tostado

ATLETICO TOSTADO vs HURACAN San Javier

ZONA B

CLUB ATLETICO JUVENTUD Malabrigo vs CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO Ceres

CLUB UNION Y JUVENTUD Bandera vs CENTRAL San Javier

ZONA C

INDEPENDIENTE MSYD Rafaela vs ATLETICO SAN JORGE

UNION Arroyo Seco vs ATLETICO SASTRE

Tercera fecha – Viernes 11 de septiembre

ZONA A

ATLETICO TOSTADO vs. LIBERTAD Sunchales

HURACÁN San Javier vs. SAN LORENZO Tostado

ZONA B

CLUB UNION Y JUVENTUD Bandera vs. CLUB ATLETICO JUVENTUD Malabrigo

CENTRAL San Javier vs. CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO Ceres

ZONA C

UNIÓN Arroyo Seco vs. INDEPENDIENTE Rafaela

ATLETICO SASTRE vs. ATLETICO SAN JORGE