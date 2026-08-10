La Selección Mayor Femenina se consagró Campeona del Clasificatorio Sudamericano de Zárate

Las Gigantes se consagraron Campeonas Sudamericanas.

Después de tantos días de trabajo, de partidos, de emociones y de una ilusión que creció con cada victoria, llegó el momento de celebrar ante su público. La Mayor Femenina derrotó a Venezuela por 53-44 en la final del Clasificatorio Sudamericano de Zárate y volvió a quedarse con el título, defendiendo así el título de Santiago de Chile 2024.

El planteo físico de Venezuela provocó una paridad durante los primeros minutos. Ante esa situación, Argentina buscó imponer su defensa y encontrar fluidez en ataque, con una agresividad en ambos costados para generar mejores situaciones en transición.

La vinotinto intentó reaccionar en el complemento, con algunos pasajes que obligó al conjunto nacional a trabajar nuevamente el partido y sostener la concentración. De a poco, el equipo recuperó el control y llegó al último cuarto con una ventaja necesaria (43-36) para sentenciar la definición.

Melisa Gretter fue designada como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup Femenino 2027, luego de conducir a Argentina a la conquista del título en el Espacio DAM de Zárate.

La máxima goleadora del equipo fue Melisa Gretter con 17 puntos, con una planilla personal de 8 rebotes y 4 asistencias. En ofensiva también se destacó otra vez Diana Cabrera con 10 unidades y 9 rebotes.

Para Argentina es el cuarto campeonato Sudamericano de su historia, después de las coronaciones de Buenos Aires 1948, Tunja 2018 y la reciente en Chile. Sin embargo, el nuevo título también prolonga una racha de enorme protagonismo continental y que se mantiene inalterable desde 2018: la Mayor participó de las últimas cuatro finales sudamericanas.