LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Las Gigantes clasificaron a semifinales y la AmeriCup 2027

Fue victoria ante Paraguay por 81 a 48, con un goleo muy repartido entre las 12 jugadoras. Con el récord de 2-0, Argentina aseguró su participación en la AmeriCup El Salvador 2027. El jueves será el cierre de la fase de grupos frente a Uruguay.
Deportes - BásquetEl miércolesJorge TribouleyJorge Tribouley

Seleccion Argentina clasifico Americup 2027

La ilusión sigue creciendo en Zárate. La Mayor Femenina volvió a responder en un momento clave y superó a Paraguay (81 a 48) para mantenerse con puntaje ideal en el Clasificatorio Sudamericano y asegurar su clasificación para la AmeriCup de El Salvador 2027. 

Al igual que en el estreno, Argentina necesitó algunos minutos para acomodarse al partido. La primera mitad fue equilibrada y con un marcador que se mantuvo ajustado. El quiebre llegó en el tercer cuarto cuando encontró ritmo, endureció su defensa y construyó una carrera 12-0 (50-28),  para terminar de inclinar definitivamente el cruce. Con el encuentro ya bajo control, el cuerpo técnico aprovechó la ventaja para gestionar las cargas y darle continuidad a la rotación del plantel.

Las doce jugadoras volvieron a sumar minutos en cancha, manteniendo la intensidad sin resignar el funcionamiento colectivo. El aporte ofensivo también volvió a estar repartido entre todo el plantel, con Julia Fernández (13) y Diana Cabrera (10) como las máximas anotadoras. Además, Melisa Gretter repartió 12 asistencias y marcó un nuevo récord en su carrera dentro de la Mayor.

Con un día de descanso por delante, el seleccionado cerrará la etapa de grupos el jueves 6 frente a Uruguay. Todos los partidos del Clasificatorio Sudamericano podrán seguirse en vivo a través de Básquet Pass o pueden adquirir sus entradas mediante Básquet ID.

FIXTURE - CLASIFICATORIO SUDAMERICANO DE ZÁRATE

5/8 | Día de descanso

6/8 | Argentina vs Uruguay | 21.00hs

7/8 | Cuartos de Final

8/8 | Semifinal

9/9 | Final

Te puede interesar
Lo más visto
Sesion 6-8-26

Readecuación de la tasa municipal: La oposición reconoció el déficit pero autorizó una actualización menor a la solicitada por el Ejecutivo

Jorge Tribouley
CiudadHace 1 día
En la sesión desarrollada este jueves en el Concejo Municipal, los 3 ediles no oficialistas impusieron su proyecto con el doble voto del Presidente. Los bloques Justicialista y de La Libertad Avanza autorizaron un incremento cercano al 40% de lo solicitado por el Ejecutivo. El intendente Pinotti ya promulgó la Ordenanza y la modificación del tributo estará vigente en agosto.
Lazo

Carina Andrea Chicco

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 1 día
Falleció el jueves 6 de agosto en la localidad de Rafaela, a la edad de 49 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Moisés Ville, entre las 7:00 y las 15:30 de este viernes 7, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Teodoro Herthz 519, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
EPE

Corte de energía programado para este domingo 9

EPE
GeneralHace 20 horas
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 9 de agosto, entre las 7:30 y las 12:00, en el sector comprendido por las calles: Norte: Ruta 280S; Sur: Av. Irigoyen; Este: Montalbetti y Oeste: Ruta Nac. N°34. Se le suma el sector Villa Amanda. 
Boletín de noticias