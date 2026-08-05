Las Gigantes clasificaron a semifinales y la AmeriCup 2027
La ilusión sigue creciendo en Zárate. La Mayor Femenina volvió a responder en un momento clave y superó a Paraguay (81 a 48) para mantenerse con puntaje ideal en el Clasificatorio Sudamericano y asegurar su clasificación para la AmeriCup de El Salvador 2027.
Al igual que en el estreno, Argentina necesitó algunos minutos para acomodarse al partido. La primera mitad fue equilibrada y con un marcador que se mantuvo ajustado. El quiebre llegó en el tercer cuarto cuando encontró ritmo, endureció su defensa y construyó una carrera 12-0 (50-28), para terminar de inclinar definitivamente el cruce. Con el encuentro ya bajo control, el cuerpo técnico aprovechó la ventaja para gestionar las cargas y darle continuidad a la rotación del plantel.
Las doce jugadoras volvieron a sumar minutos en cancha, manteniendo la intensidad sin resignar el funcionamiento colectivo. El aporte ofensivo también volvió a estar repartido entre todo el plantel, con Julia Fernández (13) y Diana Cabrera (10) como las máximas anotadoras. Además, Melisa Gretter repartió 12 asistencias y marcó un nuevo récord en su carrera dentro de la Mayor.
Con un día de descanso por delante, el seleccionado cerrará la etapa de grupos el jueves 6 frente a Uruguay. Todos los partidos del Clasificatorio Sudamericano podrán seguirse en vivo a través de Básquet Pass o pueden adquirir sus entradas mediante Básquet ID.
FIXTURE - CLASIFICATORIO SUDAMERICANO DE ZÁRATE
5/8 | Día de descanso
6/8 | Argentina vs Uruguay | 21.00hs
7/8 | Cuartos de Final
8/8 | Semifinal
9/9 | Final