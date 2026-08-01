ARB: El Bicho Verde pisó fuerte ante el Cervecero en barrio Sarmiento

Llegó a su fin la primera rueda del Torneo Oficial de Primera División Masculino de la Asociación Rafaelina de Básquetbol (ARB). En la noche del viernes se disputaron tres de los cuatro compromisos de la séptima fecha.

Unión de Sunchales, que comparte la punta con Atlético de Rafaela (aunque la Crema ostenta la ventaja por haber ganado el duelo entre sí en esta ronda) derrotó a domicilio a Argentino Quilmes por 78 a 51.

La gran figura de la noche en el gimnasio cervecero fue el perimetral Joaquín Gariboldi, quien tuvo una actuación brillante tras despacharse con 33 puntos, acompañado por los 10 tantos de Matías Borda Bossana. En el dueño de casa se destacaron Martín Capponi con 16 puntos y Leonardo Forestto con 11. (Parciales: 8-25, 24-45 y 40-57).

Sintesis: Quilmes 51 - Unión 78

Parciales: 8/25, 16/20 (24/45) 16/12 (40/57), 11/21 (51/78)

QUILMES: Martina 2, Foresto 6, Ardusso 0, Sphan 4, Senn 6, Capponi 16, Rocchia 10, Barberis 2, Fernandez 0. DT: Diego Ravasio.

UNIÓN: Villa 6, Zurvera 6, Gariboldi 33, Borda Bossana 10, Baravalle 0, Furrer 9, Ioo 7, Jacquet 1, Periotti 6, Gandino 0. DT: Franco Tosello

Otros resultados

Atlético de Rafaela no le dio opciones a Racing LTC de San Cristóbal y lo superó con un contundente 92 a 54.

Por su parte, 9 de Julio se reencontró con la victoria en el estadio "Hércules Ferrario" al superar en condición de visitante a Peñarol por 61 a 46.

El séptimo capítulo del certamen liguista completará su cartelera este domingo a partir de las 20:30 hs. En el estadio "Carlos Colucci", Independiente buscará escalar en la tabla de posiciones cuando reciba la visita de Sportivo Ben Hur.