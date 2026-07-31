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El Departamento Ejecutivo intimó al Concejo Municipal por la demora en tratar proyectos claves para el funcionamiento de la ciudad

Se presentó un requerimiento formal a la Legislatura local exigiendo el tratamiento inmediato de los proyectos que permanecen demorados y cuya definición resulta indispensable para afrontar la grave situación financiera que atraviesa la Municipalidad.
CiudadHace 1 hora Municipalidad de Sunchales
Palacio Municipal

La presentación sostiene que el Ejecutivo agotó todas las instancias de diálogo y trabajo institucional. Durante más de un año remitió proyectos, respondió pedidos de informes, presentó auditorías, estudios de costos y participó de una Mesa Tributaria creada para construir consensos. Sin embargo, mientras la situación económica del Municipio se deteriora mes a mes, el Concejo continúa sin emitir una definición.

A esta demora se sumó un nuevo hecho institucional: la sesión del pasado 30 de julio, en la que debía tratarse uno de los expedientes considerados urgentes por el Ejecutivo, no pudo realizarse por falta de quórum.

Desde el Ejecutivo advierten que ya no se trata de una diferencia de criterios políticos, sino de una falta de respuesta institucional frente a problemas que requieren decisiones inmediatas.

Mientras el Ejecutivo tomó medidas de austeridad, redujo gastos, reorganizó recursos y optimizó el funcionamiento interno para sostener los servicios públicos, el tratamiento de las herramientas enviadas al Concejo continúa postergándose.

La situación financiera es crítica. Los recursos disponibles ya no alcanzan para cubrir las obligaciones básicas de la administración municipal, comprometiendo no solo el pago de salarios, sino también la continuidad y la calidad de los servicios que reciben diariamente los vecinos.

"Una ciudad no puede administrarse con expedientes demorados indefinidamente. Gobernar también requiere que cada institución cumpla con la responsabilidad que la ley le asigna. El Concejo puede aprobar, modificar o rechazar un proyecto, pero no puede dejar de tratarlo mientras la realidad de Sunchales se agrava", señala la presentación elevada por el Departamento Ejecutivo.

Por ese motivo, el Ejecutivo intimó formalmente al Concejo Municipal a que convoque de manera inmediata al tratamiento de los expedientes pendientes y emita el pronunciamiento institucional que corresponda, entendiendo que seguir dilatando las decisiones significa postergar las soluciones que la ciudad necesita.

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