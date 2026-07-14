Argentina conoce los rivales para el Sudamericano Femenino de Básquet

La cuenta regresiva para el Clasificatorio Sudamericano Femenino sumó un nuevo capítulo. En ese contexto, la Oficina Regional de FIBA anunció la conformación de los grupos para la edición 2026 del certamen. El evento tendrá lugar del 1 al 9 de agosto en el Espacio DAM de la ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Con las zonas ya definidas, la Mayor albiceleste compartirá el Grupo A junto a Uruguay, Colombia y Paraguay. Por el otro lado del cuadro, el Grupo B estará integrado por Chile, Venezuela y Brasil. La competencia presenta un formato renovado con respecto a años anteriores.

Tras una fase inicial de todos contra todos, los equipos ubicados en el segundo puesto se medirán con los terceros del grupo opuesto en los cuartos de final, instancia que otorgará un lugar entre los cuatro mejores y la clasificación a la AmeriCup de El Salvador 2027. Por su parte, el seleccionado que cierre el Grupo A disputará la reclasificación por las posiciones del quinto al séptimo lugar

El torneo volverá a jugarse en el país cuatro años después de su paso por San Luis 2022. El historial de sedes nacionales se completa con Mendoza (2013) y Buenos Aires (1948), campeonatos en los que Argentina siempre finalizó en el podio.

El calendario continuará la semana siguiente con el Torneo Preclasificatorio a Los Ángeles 2028. La cita se celebrará del 17 al 23 de agosto en Guadalajara (México) y otorgará una única plaza para el Torneo Preolímpico de 2028.