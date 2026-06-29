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#AMB: Los Tigres ganaron en su casa y siguen con vida

Libertad se impuso 67 a 60 ante Unión de San Guillermo en el Hogar de los Tigres en el segundo juego de semifinales de Primera División de la Asociación Morterense de Básquet. De esta manera, la serie quedó igualada y se definirá el próximo miércoles. 
Deportes - BásquetHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley
Plantel Libertad 28-6-26

Libertad de Sunchales se hizo fuerte como local y derrotó a Unión de San Guillermo por 67 a 60, igualando 1-1 la serie de semifinales del Torneo Apertura AMB.

El conjunto aurinegro revirtió un comienzo adverso tras perder el primer cuarto por 17 a 11. A partir del segundo período tomó el control del juego con parciales de 20-12 y 24-20, diferencia que supo administrar en el tramo final para quedarse con una victoria clave. El último cuarto terminó 12-11 a favor del local.

La gran figura del encuentro fue Lucas Alemani, autor de 26 puntos, bien acompañado por Matías Reynoso, que aportó 20 unidades para Libertad. En Unión, los principales anotadores fueron Alejo Méndez con 17 puntos y Luis Miguel Marrero con 13.

Con este resultado, la serie quedó igualada y el pase a la final se definirá el próximo miércoles en el estadio "Mario Alberto López" de San Guillermo.

Libertad 67 vs. Unión (SG) 60

Estadio: "Hogar de los Tigres" 

Parciales: 11-17, 31-29 y 55-49

Libertad (67): Peterlín 5, Fraire 0, Reynoso 20, Armando 0 y Boscacci 8 (FI) M. Alemani 5, L. Alemani 26 y Peralta 3. DT. Juan Krogslund.

Unión (60): Miguel 18, Gerchen 2, Méndez 17, Abba 8 y Marrero 13 (FI) Bertona 0, Poeta 0, Viola 2, Luna 0 y Mengoni 0. DT. Marcelo Miretti.

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