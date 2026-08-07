LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#ARB: El Bicho Verde gana y mantiene el liderazgo de la competencia

El jueves por la noche se puso en marcha la segunda rueda del Torneo Oficial de Primera División. Unión no tuvo problemas para derrotar como local a Sportivo Ben Hur por 75 a 47.
Deportes - BásquetHace 21 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 6-8-26

Los parciales favorecieron todos para el elenco local, que tras un comienzo parejo supo distanciarse y encaminar el triunfo. La progresión fue 17-15, 47-29 y 63-39.

Juan Ignacio Cipolatti fue el goleador de la noche con 15 puntos, acompañado por los 11 de Pablo Ioo para el Bicho Verde. En la BH, el sunchalense Pedro Porchietto sobresalió con 13, seguido de Jonatan Faber con 11.

Con la victoria, los dirigidos por el entrenador Franco Tosello se mantienen como uno de los líderes de la competencia con 15 unidades y un récord de 7-1

La próxima fecha, Unión visitará a Independiente y Ben Hur recibirá a Peñarol.

Unión 75-47 Ben Hur

Estadio: «La Fortaleza del Bicho»
Árbitros: Guillermo Theler y Mariano Benvenutto
Parciales: 17-15 / 47-29 y 63-39

Unión: Matías Borda Bossana 8, Pablo Jacquet 6, Nicolás Zurvera 6, Francisco Villa 5, Joaquín Gariboldi 5 (fi), Thiago Collino 0, Mateo Bejarano 2, Pablo Ioo 11, Juan Ignacio Cipolatti 15, Juan Furrer 9, Franco Periotti 0, Santiago Baravalle 8. DT: F. Tosello.
Ben Hur: Pedro Porchietto 13, Franco Mohamed 2, Gastón Schneider 5, Jano Rosé 2, Jeremías Hoffmann 6 (fi), Gerónimo Andorno 0, Francisco Marczik 0, Jorge Gutiérrez 0, Kevin Dubois 8, Jeremías Actis 0, Jonatan Faber 11. DT: J. Andornino.

Te puede interesar
Lo más visto
Palacio Municipal

La Justicia vuelve a exigir avances en el Complejo Ambiental Sunchales y advierte con multas por incumplimientos

Jorge Tribouley
CiudadHace 1 día
El Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Rafaela intimó a la Municipalidad de Sunchales, al Concejo Municipal y al Ministerio de Ambiente de Santa Fe a informar sobre el estado del proyecto del Complejo Ambiental. La resolución cuestiona la falta de avances en la ejecución de la sentencia y pone el foco en la ordenanza presentada por la oposición que intentó desafectar el predio destinado a la obra.
Lazo

Carina Andrea Chicco

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 20 horas
Falleció el jueves 6 de agosto en la localidad de Rafaela, a la edad de 49 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Moisés Ville, entre las 7:00 y las 15:30 de este viernes 7, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Teodoro Herthz 519, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias