ARB: El Bicho Verde gana y mantiene el liderazgo de la competencia

Los parciales favorecieron todos para el elenco local, que tras un comienzo parejo supo distanciarse y encaminar el triunfo. La progresión fue 17-15, 47-29 y 63-39.

Juan Ignacio Cipolatti fue el goleador de la noche con 15 puntos, acompañado por los 11 de Pablo Ioo para el Bicho Verde. En la BH, el sunchalense Pedro Porchietto sobresalió con 13, seguido de Jonatan Faber con 11.

Con la victoria, los dirigidos por el entrenador Franco Tosello se mantienen como uno de los líderes de la competencia con 15 unidades y un récord de 7-1.

La próxima fecha, Unión visitará a Independiente y Ben Hur recibirá a Peñarol.

Unión 75-47 Ben Hur

Estadio: «La Fortaleza del Bicho»

Árbitros: Guillermo Theler y Mariano Benvenutto

Parciales: 17-15 / 47-29 y 63-39

Unión: Matías Borda Bossana 8, Pablo Jacquet 6, Nicolás Zurvera 6, Francisco Villa 5, Joaquín Gariboldi 5 (fi), Thiago Collino 0, Mateo Bejarano 2, Pablo Ioo 11, Juan Ignacio Cipolatti 15, Juan Furrer 9, Franco Periotti 0, Santiago Baravalle 8. DT: F. Tosello.

Ben Hur: Pedro Porchietto 13, Franco Mohamed 2, Gastón Schneider 5, Jano Rosé 2, Jeremías Hoffmann 6 (fi), Gerónimo Andorno 0, Francisco Marczik 0, Jorge Gutiérrez 0, Kevin Dubois 8, Jeremías Actis 0, Jonatan Faber 11. DT: J. Andornino.