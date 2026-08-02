Argentina confirmó el plantel de la Selección Mayor Femenina para el Clasificatorio Sudamericano de Básquet

La rafaelina Melisa Gretter vestirá nuevamente la casaca argentina.

Luego de un mes de intensa preparación, el cuerpo técnico definió la nómina que representará a la Selección Mayor Femenina en el Clasificatorio Sudamericano de Zárate, certamen que se disputará del 3 al 9 de agosto en el Espacio DAM. Además del título, el torneo otorgará cuatro plazas para la AmeriCup de El Salvador 2027.

La convocatoria quedó integrada por Agostina Burani, Diana Cabrera, Sol Castro, Florencia Chagas, Julia Fernández, Victoria Gauna, Melisa Gretter, Sofía Lombardero, Paula López, Julieta Mungo, Dalma Piri y Laila Raviolo. A lo largo del proceso también formaron parte de la concentración Alma Bourgarel, Candela Gentinetta, Nerea Lagowski, Milagros Morell, Sofía Novoa, Olivia Oltmann, Alessia Reale y Delfina Saravia, quienes acompañaron las distintas etapas de trabajo.

La Selección desarrolló un intenso cronograma de actividades que incluyó una concentración inicial en la Ciudad de Buenos Aires y el tramo final en Zárate, sede del certamen. En ese recorrido también se incorporaron amistosos internacionales ante Venezuela y Chile, con el propósito de ajustar los últimos detalles antes del debut, y una práctica a puertas abiertas.

La sancristobalense Dalma Piri defenderá los colores albicelestes.

En la competencia, la Mayor compartirá el Grupo A junto a Uruguay, Colombia y Paraguay. Del otro lado del cuadro estarán Brasil, Venezuela y Chile. Una vez concluida la fase de grupos, los primeros de cada zona accederán directamente a las semifinales, mientras que los segundos se enfrentarán a los terceros del grupo opuesto por los de cuartos de final.

Todos los partidos del Clasificatorio Sudamericano podrán seguirse en vivo a través de Básquet Pass. A su vez, el público que quiera acompañar a la Selección ya puede adquirir sus entradas mediante Básquet ID.

A su vez, el público que quiera acompañar a la Selección en Zárate ya puede adquirir sus entradas mediante Básquet ID.

FIXTURE – CLASIFICATORIO SUDAMERICANO DE ZÁRATE

3/8 | Argentina vs Colombia | 21.00hs

4/8 | Argentina vs Paraguay | 21.00hs

5/8 | Día de descanso

6/8 | Argentina vs Uruguay | 21.00hs

7/8 | Cuartos de Final

8/8 | Semifinal

9/9 | Final

TODO EL PLANTEL

#2 Piri, Dalma | Ferro Carril Oeste

#3 Fernández, Julia | Ferro Carril Oeste

#5 Raviolo, Laila | Independiente Neuquén

#7 Cabrera, Diana | Celta (España)

#9 Mungo, Julieta | Araski AES (España)

#10 Burani, Agostina | Obras Sanitarias

#11 Gretter, Melisa | CAB Estepona (España)

#12 López, Paula | Detriot Mercy Women’s Basketball (Estados Unidos)

#13 Lombardero, Sofía | Vélez Sarsfield

#14 Chagas, Florencia | Tindastoll (Islandia)

#23 Gauna, Victoria | FNB Ardoi (España)

#24 Castro, Sol | San Francisco Women’s Basketball (Estados Unidos).

FUENTE: CAB.