AMB: Libertad cayó en el tercer juego de las semis y se despidió del Apertura

El equipo dirigido por el entrenador Marcelo Miretti construyó el triunfo desde el inicio, ganando un parejo primer cuarto por 19 a 17. En el segundo período encontró mayor fluidez para ampliar la diferencia con un parcial de 17 a 11, llegando al descanso largo al frente por 36 a 28.

En la segunda mitad, Unión supo controlar la reacción del conjunto sunchalense. El tercer cuarto terminó igualado en 14, resultado que le permitió conservar la ventaja, y en el último segmento volvió a imponer condiciones con un 17 a 12 que terminó de sentenciar el partido y el pasaje a la final.

Las grandes figuras del vencedor fueron otra vez Alejo Méndez, quien lideró la ofensiva con 18 puntos y 7 rebotes, y Andrés Miguel, que completó una destacada labor con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes.

En Libertad, los máximos anotadores fueron Lucas Alemani y Matías Reynoso, ambos con 15 puntos, aunque sus aportes no alcanzaron para evitar la eliminación.

Con este resultado, Unión de San Guillermo selló su clasificación a la definición del Torneo Apertura y ahora enfrenta con ventaja de localía a Tiro Federal.