Informe a la Justicia: El Complejo Ambiental de Sunchales registra un 27,5% de avance certificado

Incorporación de alcantarilla de hormigón armado, entrada y salida del predio.

La Municipalidad de Sunchales presentó ante el Juzgado interviniente la documentación requerida en el marco del expediente “Caglieris, Cintia y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas”, CUIJ N.º 21-24198308-8, dando cumplimiento al auto judicial de fecha 3 de agosto de 2026.

Recordemos que el Juez Mauro García del Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Rafaela dispuso una nueva batería de medidas para controlar el cumplimiento de las sentencias que ordenan avanzar con la construcción del predio destinado a la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Al Departamento Ejecutivo le solicitaba un informe detallado sobre:

El estado actual de las obras de la primera etapa del Complejo Ambiental.

El porcentaje de ejecución y el cronograma actualizado.

La situación del actual predio de disposición final de residuos y las tareas de mantenimiento que allí se realizan.

Las gestiones vinculadas a la Ordenanza Nº 3268.

El estado del convenio firmado con el Ministerio de Ambiente y el destino de los fondos provinciales ya recibidos.

Una primera etapa con 27,5% de avance

El informe de la Municipalidad de Sunchales, acompañado por documentación técnica y registros fotográficos, actualiza el estado de las obras correspondientes a la primera etapa del Complejo Ambiental del Área Metropolitana de Sunchales que comenzaron el 22 de noviembre de 2025, proyecto que se ejecuta a través del Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales.

El dato central del informe es que las obras de mitigación hídrica alcanzan actualmente un 27,50% de avance certificado.

De acuerdo con el informe técnico del Consorcio GIRSU, entre los trabajos ejecutados se encuentran la construcción de alcantarillas aliviadoras, la rectificación de cunetas y avances en la conformación y terraplenamiento de los caminos de acceso, además de los trabajos iniciales correspondientes al retardador pluvial.

La documentación discrimina el avance de los seis componentes que integran esta primera etapa. Las alcantarillas aliviadoras y la rectificación de las cunetas del camino de acceso presentan un 100% de ejecución, mientras que el terraplenamiento de los caminos alcanza el 25% y el retardador pluvial registra un 5%. En tanto, todavía no se informa avance para la alcantarilla del bajo natural ni para la ampliación de la capacidad de drenaje de ese sector.

El retardador pluvial previsto constituye una de las obras de mayor incidencia dentro de esta etapa: contempla una superficie de 30.000 metros cuadrados, una profundidad de 0,70 metros y una revancha de 0,30 metros, además de un descargador de fondo circular y un vertedero de excedencia.

Incorporación de alcantarilla de hormigón armado, entrada y salida del predio.

Las lluvias y los accesos, entre las causas de las demoras

El informe reconoce que el cronograma original debió ser reformulado. Entre las principales causas se mencionan las intensas precipitaciones registradas durante los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026.

Según la documentación, las dificultades no se limitaron a los días de lluvia, sino que se prolongaron debido a la humedad y el anegamiento del terreno, condiciones que impedían el ingreso y la circulación de trabajadores, maquinarias y equipos.

A esto se sumó otro inconveniente: la negativa de algunos propietarios frentistas a permitir el ingreso a sus inmuebles para realizar intervenciones contempladas en el proyecto.

El informe señala que inicialmente se realizaron reuniones para coordinar los accesos, pero ante la persistencia de algunas negativas se efectuaron notificaciones formales en las que se indicó el carácter obligatorio de las obras y su vinculación con el cumplimiento de la sentencia judicial. Esta situación obligó, según el documento, a modificar la estrategia de ejecución y reorganizar recursos y tareas.

Una vez abordadas esas dificultades, el Consorcio GIRSU informó que las tareas continuaron y que se registraron avances en las intervenciones pendientes. El cronograma actualizado contempla trabajos durante agosto y septiembre de 2026.

Rectificación de cuneta lado oeste del camino de acceso norte-sur desde ruta provincial 280.

Una obra contratada en octubre de 2025

La documentación incorporada al expediente también permite conocer detalles del contrato de ejecución de las obras civiles de movimiento de suelo.

El contrato fue celebrado el 31 de octubre de 2025 entre el Consorcio GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales y la empresa Guillermo Carlos Menéndez , luego del proceso de Licitación Pública Nº 01/2025. El plazo contractual establecido fue de 120 días corridos.

La Provincia ya desembolsó $304 millones

En materia de financiamiento, la Municipalidad informó que continúa vigente el Convenio Marco de Cooperación suscripto el 25 de marzo de 2025 entre el Consorcio GIRSU y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe.

En ese marco, la Provincia otorgó un aporte no reintegrable de $304 millones para financiar las obras correspondientes a esta primera etapa. El primer desembolso, por ese mismo monto, se realizó en junio de 2025.

El documento agrega que existe un segundo desembolso previsto para la siguiente etapa del proyecto, cuya tramitación está vinculada a la finalización y certificación de la primera etapa actualmente en ejecución. Por lo tanto, una vez concluida y certificada esta instancia, deberán iniciarse las actuaciones necesarias para efectivizar el nuevo desembolso.

Qué ocurre mientras tanto con la actual planta de residuos

El informe presentado a la Justicia también dedica un apartado al estado actual del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.

Mientras se avanza hacia la puesta en funcionamiento del nuevo Complejo Ambiental, la Municipalidad afirma que mantiene en forma permanente distintas medidas operativas destinadas a reducir los impactos derivados del funcionamiento del actual predio.

Entre ellas se mencionan el cuidado perimetral, la prevención de incendios, la reducción de vectores y roedores, la limpieza, compactación y cobertura de residuos, el mantenimiento de los accesos y el control de ingresos. Según el informe, estas acciones buscan sostener condiciones de ordenamiento y control ambiental hasta la puesta en funcionamiento del nuevo complejo.

La situación de la Ordenanza 3268/2025

Otro de los puntos informados al Juzgado fue la situación institucional de la denominada Ordenanza Nº 3268/2025, que había generado controversias en torno al destino del predio (NdR: Esa norma intentó desafectar el terreno de 26,28 hectáreas adquirido para el Complejo Ambiental, prohibir nuevas intervenciones vinculadas al proyecto GIRSU y avanzar hacia la búsqueda de otro inmueble).

La Municipalidad sostuvo ante la Justicia que el texto fue sancionado por el Concejo Municipal y posteriormente vetado por el Departamento Ejecutivo. (NdR: Si bien se produjo la insistencia legislativa de los concejales no oficialistas para evitar el veto, no pudo reunir los dos tercios de los integrantes del Concejo y por lo tanto la Ordenanza nunca entró en vigencia).

En consecuencia, el Ejecutivo sostiene que el destino del predio permaneció inalterado y que continúa vigente el proyecto del Complejo Ambiental.