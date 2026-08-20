La Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, invita a participar del taller “Taller para acompañantes terapéuticos en el ámbito escolar”.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas para conocer y comprender el marco normativo vigente para la inclusión educativa en la provincia de Santa Fe, a partir del Decreto Provincial N.º 0836/2026.

La capacitación estará a cargo de profesionales de la Escuela Especial N.º 1281 “CANDi”, con el acompañamiento de los equipos de Oficina de Empleo y Discapacidad.

El encuentro se desarrollará el martes 25 de agosto, a las 19:00, en la Oficina de Empleo (Balbín 333).

La iniciativa busca fortalecer la formación de quienes acompañan las trayectorias educativas de estudiantes, promoviendo prácticas que favorezcan la inclusión y el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/HzFhkZX3opUNHEh59