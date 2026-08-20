Por austeridad, el Ejecutivo propone mantener el Concejo en seis integrantes

El objetivo es “evitar ampliar el gasto político”, sintetizó la secretaria de Gobierno, Andrea Ochat.

El Departamento Ejecutivo Municipal de Sunchales presentó en el Concejo un proyecto de ordenanza a través del cual propone mantener en seis la cantidad de integrantes del Concejo de la ciudad. El objetivo es “evitar ampliar el gasto político”, sintetizó la secretaria de Gobierno, Andrea Ochat. “Como nuestra provincia y nuestro país, la ciudad atraviesa un contexto económico que exige prudencia, responsabilidad y una administración muy cuidadosa de los recursos públicos. En ese escenario, el intendente Pablo Pinotti tomó una decisión clara: la austeridad también tiene que alcanzar a la política”.

El proyecto dispone concretamente mantener en seis integrantes la actual composición del Concejo y hacer uso de la posibilidad prevista por la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe (Nº 14.436), que permite postergar hasta 2031 la incorporación de una séptima banca para ciudades como Sunchales (de 20 a 50 mil habitantes). Desde el Ejecutivo consideran que sumar ahora una séptima banca implica un costo que puede evitarse.

Andrea Ochat enfatizó que con esta propuesta “no estamos eliminando representación ni quitando ninguna banca existente. Estamos diciendo que este no es el momento de ampliar la estructura política del Estado”.

Para avanzar con esta alternativa, el proyecto deberá contar con el voto favorable de dos tercios de los integrantes del Concejo y, una vez aprobado, ser comunicado a la Legislatura provincial antes del 30 de noviembre de 2026.

“Queremos un Estado que sostenga servicios y políticas públicas, pero que a la vez sea austero, eficiente y responsable”, sostuvo la dirigente: “Porque cuando los recursos son limitados hay que establecer prioridades. Y nuestra prioridad tiene que seguir siendo mejorar la calidad de vida de los vecinos, no ampliar la estructura política”.

Por último, Andrea Ochat aclaró “Sabemos que una medida de estas características no resuelve por sí sola las dificultades económicas de un Municipio. Pero también sabemos que los gestos importan. Cuando nuestros vecinos, comerciantes, trabajadores e instituciones están haciendo esfuerzos y revisando sus gastos, la política tiene la obligación de hacer lo mismo”. cerró.