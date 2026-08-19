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Sunchales no sumaría un séptimo concejal y mantendría seis bancas hasta 2031

La nueva Ley Orgánica de Municipios establece que en el caso de las localidades que cuentan entre 20.000 y 50.000 hab., el Concejo Municipal debe estar integrado por siete ediles. Pero contempla un mecanismo de transición para mantener la composición vigente hasta el 2031. El Ejecutivo presentó un proyecto solicitando la no modificación de la estructura legislativa local y La Libertad Avanza ya había presentado una Resolución rechazando el séptimo concejal.
CiudadHace 13 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Concejo 2024 Recinto 2

La nueva Ley Orgánica de Municipios de la provincia de Santa Fe, Ley 14.436, introduce modificaciones en la organización institucional de los gobiernos locales y establece una nueva conformación de los Concejos Municipales de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada ciudad.

En el caso de las localidades que cuentan con entre 20.000 y 50.000 habitantes, la normativa establece que el Departamento Ejecutivo estará a cargo de un intendente y que la función legislativa será ejercida por un Concejo Municipal integrado por siete miembros.

Sunchales queda alcanzada por esta nueva disposición debido a que la población censada de la ciudad supera el umbral establecido para pasar de los actuales seis concejales a siete.

Sin embargo, la propia Ley 14.436 contempla un mecanismo de transición para aquellas ciudades que actualmente cuentan con una cantidad de concejales inferior a la prevista por la nueva legislación. El artículo 107 permite mantener la composición vigente hasta el año 2031, siempre que la decisión sea impulsada por el Departamento Ejecutivo, aprobada por una mayoría de dos tercios del Concejo Municipal y comunicada posteriormente a la Legislatura provincial.

La Libertad Avanza presentó un proyecto de Resolución

En los primeros días de junio de este año, La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución mediante el cual propone que el Concejo Municipal manifieste su rechazo a la incorporación de un nuevo integrante. El planteo sostiene que la actual composición de seis concejales resulta suficiente para garantizar la representación democrática y el funcionamiento institucional del cuerpo.

Entre sus principales argumentos, el espacio sostiene que la situación económica exige una administración responsable, eficiente y austera de los recursos públicos. En ese marco, considera que la incorporación de un nuevo concejal generaría mayores erogaciones para el presupuesto municipal, vinculadas principalmente con dietas y gastos asociados al funcionamiento legislativo.

La Libertad Avanza también plantea que los recursos municipales deberían priorizar áreas consideradas sensibles para la comunidad, entre ellas infraestructura, seguridad, salud, educación, servicios públicos y asistencia social. El proyecto agrega que existe preocupación entre ciudadanos por el crecimiento del gasto político y reclama señales de austeridad y racionalidad administrativa.

El Ejecutivo presentó proyecto de Ordenanza para mantener la actual estructura del Concejo Municipal

Este miércoles, el partido Ahora Sunchales representado por el Departamento Ejecutivo ingresó un proyecto de ordenanza donde tomó como punto de partida la posibilidad prevista por la Ley 14.436 de no aplicar inmediatamente la modificación en la estructura del órgano legislativo.

El espacio sostiene que la nueva normativa contempla una implementación progresiva y armónica de las nuevas estructuras institucionales y que los artículos 105, 106 y 107 establecen diferentes alternativas para la transición de los Concejos Municipales.

En ese contexto, señala que en las elecciones de 2027 Sunchales podría renovar tres bancas y mantener el esquema de seis concejales, o incorporar una nueva banca y pasar a siete integrantes, dependiendo de la decisión que adopten los representantes actuales dentro del período previsto por la ley.

La iniciativa propone, concretamente, disponer que no se modifique la estructura institucional del órgano legislativo local y que Sunchales mantenga seis concejales. Para que esta alternativa sea válida, la iniciativa debe ser aprobada por dos tercios de los integrantes del Concejo antes del 30 de noviembre de 2026 y posteriormente comunicada a la Legislatura provincial.

La fundamentación también incorpora un argumento de carácter económico. El proyecto señala que la ciudad, la provincia y el país atraviesan un escenario de restricciones económicas y contracción, por lo que considera necesarias medidas de austeridad como forma de acompañar, incluso simbólicamente, a los sectores más afectados por el ajuste fiscal.

Qué ocurrirá en 2027

El debate gira en torno al momento en que comenzará a aplicarse la nueva estructura establecida por la Ley 14.436.

Si el Concejo Municipal no utiliza la opción prevista por el artículo 107, Sunchales deberá integrarse en 2027 con siete concejales, de acuerdo con la nueva normativa. En cambio, si es aprobada por dos tercios del cuerpo legislativo la propuesta que impulsa el Departamento Ejecutivo antes del 30 de noviembre de 2026, podrá mantenerse la actual composición de seis integrantes.

Tomando en cuenta las iniciativas presentadas por dos de los tres bloques del Concejo Municipal de Sunchales que coinciden en rechazar una nueva banca fundamentado en la austeridad del gasto público, representado por cinco concejales (2 de LLA y 3 de Ahora Sunchales) que supera la mayoría especial de dos tercios necesarios, podría suponerse que la Legislatura local mantendrá las seis bancas hasta el límite temporal previsto.

Recordemos que la legislación establece un límite temporal para esta situación transitoria: a partir de 2031 los Concejos Municipales deberán quedar conformados de acuerdo con la cantidad de integrantes que establece la nueva Ley Orgánica de Municipios.

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