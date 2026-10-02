Partió el primer vuelo Rosario-Madrid y la provincia recuperó la conectividad con Europa después de cuatro décadas

Este jueves 1 de octubre, el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” fue el escenario del arribo y la partida del vuelo inaugural de la conexión directa entre Rosario y Madrid, que la aerolínea World2Fly operará dos veces por semana.

El servicio recupera, después de más de cuatro décadas, una conexión regular y sin escalas entre Rosario y Europa. La nueva ruta forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la conectividad aérea de la provincia y posicionar al aeropuerto rosarino como un nodo logístico del interior productivo argentino.

La conexión cuenta con dos frecuencias semanales y aparece además como una alternativa para quienes hasta ahora debían trasladarse hasta Buenos Aires para tomar un vuelo hacia Europa. Según destacaron desde la compañía, los valores de los pasajes son actualmente similares a los de las salidas desde Buenos Aires, aunque con la ventaja de evitar el traslado hasta Ezeiza.

El nuevo vuelo no apunta solamente al turismo. La conectividad también tiene un fuerte componente empresarial y comercial, ya que Rosario queda más cerca para pasajeros de distintos puntos de la región. Empresarios de Entre Ríos, del norte de la provincia de Buenos Aires y de localidades del este de Córdoba pueden encontrar en el aeropuerto rosarino una alternativa más cómoda que viajar hasta Buenos Aires.

Entre los primeros pasajeros que descendieron de la aeronave estuvo el exfutbolista Santiago Solari, reconocido por su paso por la selección argentina, por River Plate, Real Madrid, Atlético Madrid y por haber sido entrenador del club Merengue.

La nueva conexión es considerada estratégica por las autoridades santafesinas, que vienen impulsando una mayor conectividad aérea desde Rosario. Madrid, además, funciona como una puerta de entrada hacia otros destinos de Europa, lo que amplía las posibilidades para los pasajeros que parten desde la ciudad.

41 años después

La gente ansiosa por el primer vuelo.

Tras el arribo del vuelo procedente de Madrid, el gobernador Maximiliano Pullaro recordó que “hacía 41 años que no teníamos una conexión de estas características con Europa” y destacó que se trata de “el avión más grande que va a operar en la República Argentina”, con capacidad para 432 pasajeros y dos frecuencias semanales, los martes y jueves.

El gobernador señaló que la nueva conexión es parte de un plan que incluyó inversiones para adecuar la infraestructura aeroportuaria. “Estamos demostrando que esta ciudad da para mucho más”, afirmó.

Luego, sostuvo que la ruta favorecerá el intercambio comercial. “Invertimos en este aeropuerto para que las familias acorten distancias, viajen por turismo y para que se puedan hacer negocios, porque abrir una nueva ruta aérea significa abrir una nueva ruta comercial. Hoy Rosario llega al mundo y a Europa de manera más ágil, rápida y económica”, expresó.

Pullaro también destacó el Plan de Turismo que se desarrolla en la provincia y en Rosario para promover la gastronomía, la cultura y la historia santafesinas. “Esto nos va a traer mucha gente, porque el turismo también es una industria que genera mucho trabajo. En un momento en el que la economía no está bien, vemos una gran oportunidad. Santa Fe tiene que transformarse en una provincia turística”, planteó.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia. También participaron diplomáticos y autoridades consulares de España en el país; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta; autoridades de World2Fly y representantes de los sectores productivos, comerciales y turísticos de la provincia.

El desafío: sostener la ruta

World2Fly es una aerolínea relativamente nueva que forma parte del grupo hotelero Iberostar, con una importante presencia en España y operaciones hacia diferentes destinos del Caribe, Europa y Estados Unidos. La ruta Rosario-Madrid representa su primer destino en Argentina y su primera conexión desde el país con la ciudad española.

Desde la empresa remarcaron que el principal objetivo ahora es consolidar la ruta y mantener las dos frecuencias semanales. Para eso, será fundamental que exista demanda suficiente.

Los primeros vuelos muestran una buena ocupación, especialmente en el trayecto Rosario-Madrid, aunque desde la compañía señalaron que todavía queda trabajo por hacer para generar confianza y lograr que la demanda se sostenga.

Por el momento, la comercialización de los vuelos está prevista hasta principios del año próximo. El desafío para Rosario será convertir esta conexión en una ruta estable y demostrar que existe un mercado suficiente para mantenerla en el tiempo.

La expectativa de las autoridades, empresarios y de la propia aerolínea es que la nueva ruta no sea solamente una novedad, sino el comienzo de una etapa de mayor conectividad internacional para Rosario y toda su región.