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#ARB: Unión no pudo torcerle el brazo al líder del Torneo Oficial

En la noche del viernes, el Bicho Verde perdió 80 a 72 ante Atlético de Rafaela en la remozada «Fortaleza del Bicho» que inauguró el piso flotante en las horas previas.
Deportes - BásquetHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 29-8-26

Era el partido más atractivo de la fecha 11 del Torneo Oficial de Primera División masculina. En un encuentro parejo durante la primera mitad, Atlético de Rafaela terminó adueñándose del duelo por 80 a 72.

Áspero por momento, igualado en otros tramos, los parciales fueron 20-20, 33-36 y 48-58. Esos diez puntos de diferencia faltando un sólo cuarto fueron cruciales para que la visita inclinara la balanza a su favor y se vuelva a barrio Alberdi con los dos puntos.

Nicolás Crotti fue el goleador de la noche con 22 puntos, seguido de Benjamín Caballero con 15 y Francisco Balangero con 13. En el local, Matías Borda Bossana fue lo más sobresaliente con 17, mientras que Pablo Ioo aportó otras 15 unidades.

Con la victoria, el equipo que comanda Claudio Requejo empieza a encaminarse como el número uno de la Fase Regular, con un récord de 10-1. Para el Bicho Verde, significó su tercera derrota en once fechas.

El próximo fin de semana, Unión volverá a ser local recibiendo a Racing LTC de San Cristóbal. En cuanto a Atlético, jugará en casa ante Peñarol.

Unión 72-80 Atlético

Estadio: «La Fortaleza»
Árbitros: Brian Padilla y Ariel Aicardi
Parciales: 20-20 / 33-36 y 48-58

Unión: Matías Borda Bossana 17, Pablo Jacquet 3, Nicolás Zurvera 10, Francisco Villa 10, Joaquín Gariboldi 8 (fi), Pablo Ioo 15, Juan Ignacio Cipolatti 2, Juan Furrer 7, Thiago Tornavacio 0, Santiago Baravalle 0. DT: F. Tosello.
Atlético: Nicolás Crotti 22, Santiago Caligaris 14, Benjamín Caballero 15, Ian Scavino 3, Francisco Balangero 13 (fi), Baltazar Gribaudo 3, Antonio Calcabrini 0, Nehuén Rosé 9, Valentino Massi 1. DT: C. Requejo.

Inauguración del piso flotante

En la tarde del viernes, a las 19:30, se desarrolló el acto inaugural del nuevo piso del estadio La Fortaleza con la presencia de autoridades, jugadores, familias, socios, dirigentes y colaboradores.

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