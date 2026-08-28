Asociación Mutual Personal SanCor convoca a Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos Asambleístas, para que conjuntamente con señores presidente y secretario firmen el Acta de la Asamblea.

2-Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de la Junta Fiscalizadora, Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico N° 66, cerrado el 31 de julio de 2026.

3-Consideración de las cuotas sociales aplicadas en el ejercicio cerrado el 31 de julio 2026.

4-Consideración sobre el destino de la cuenta “Resultado del ejercicio” cerrado el 31 de julio de 2026.

5- Elección de dos Vocales Suplentes del Consejo Directivo en reemplazo de los Sres. Hugo Porporatto y Rosario Martino por finalización de mandato.

6- Elección, por finalización de mandato de un Síndico Suplente de la Junta Fiscalizadora.

7- Aceptación Expresa de la Servidumbre de Paso, gratuita y perpetua como fundo dominante de conformidad al lote 1 Plano 289043/2025, otorgada por AMSS a favor de AMPS.

8- Constitución de Servidumbre de Paso, gratuita y perpetua como fundo sirviente de conformidad al lote 1 Plano 297214/2026, a favor de AMSS.

9- Autorización para la adquisición, venta y/o cesión de Inmuebles de propiedad de la Asociación Mutual Personal SanCor y para la creación o constitución de derechos reales sobre los mismos. Delegación de Facultades en el Consejo Directivo. Autorización para Escriturar.

10- Autorización para la constitución de alianzas y/o convenios y/o uniones y/o reorganizaciones societarias inter.mutuales y/o con otras Entidades. Delegaciones de Facultades en el Consejo Directivo.

Secretario: Carlos Longoni - Presidente: Mario Dominino