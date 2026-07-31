El Club Deportivo 9 de Julio de Humberto Primo convoca a Asamblea Ordinaria

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos asociados para ratificar y firmar el acta de la presente asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2. Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2025.

3. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2025.

4. Consideración del informe del auditor independiente correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2025.

5. Consideración de la memoria correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2025.

6. Consideración del revisor de cuentas correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2025.

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva.

8. Elección del Revisor de Cuentas Titular y Suplente.

9. Designación de la/s personas autorizadas para realizar los trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con facultad de aceptar las observaciones que requiera dicho organismo público.

SECRETARIO: Hernán Canavese - PRESIDENTE: Victor Hugo Gramaglia