El Club Deportivo 9 de Julio de Humberto Primo convoca a Asamblea Ordinaria
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos asociados para ratificar y firmar el acta de la
2. Consideración de los estados contables correspondientes a los
3. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2025.
4. Consideración del informe del auditor independiente correspondiente a
5. Consideración de la memoria correspondiente a los ejercicios finalizados
6. Consideración del revisor de cuentas correspondiente a los ejercicios
7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva.
8. Elección del Revisor de Cuentas Titular y Suplente.
9. Designación de la/s personas autorizadas para realizar los trámites ante