La Asociación Italiana de Socorros Mutuos "Alfredo Cappellini" convoca a Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.

2. Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2026.

3. Consideración y aprobación de la gestión del Concejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2026.

4. Renovación parcial del Concejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por finalización de mandatos y renuncias (cargos a renovar: cinco miembros titulares y dos miembros suplentes del Concejo Directivo y dos miembros titulares de la Junta Fiscalizadora – duración del mandato: dos años).

5. Consideración del incremento de la cuota social establecido por resolución del Concejo Directivo ad-referéndum de la Asamblea.

Rogamos puntual asistencia a nuestros asociados y saludamos muy atentamente.

“Art. 35: El quorum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor a la de los miembros del órgano directivo y órgano de fiscalización. Las resoluciones de la asamblea, se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos de renovaciones de mandatos contemplados en el artículo 17, o en los casos que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria”.-

SECRETARIA: Graciela Daga - PRESIDENTE: Ernesto Bosco