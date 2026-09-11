La Sociedad Rural de Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria

Orden del Día

1- Elección de dos Asambleístas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor Secretario.

2- Lectura, consideración y aprobación del Balance General correspondiente al último Ejercicio.

3- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y su aprobación por la Asamblea.

4- Consideración por la Asamblea de la Memoria del Ejercicio.

5- Renovación total de Comisión Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas.

Esperando contar con la presencia de todos ustedes, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Secretario: Víctor Hugo Sola - Presidente: Alexis Astesana

Art. 32 del Estatuto: Las Asambleas se celebrarán válidamente sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.