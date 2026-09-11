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La Sociedad Rural de Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 18 de Setiembre de 2026, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Contenido patrocinadoHace 17 horas Sociedad Rural de Sunchales

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Orden del Día

1-     Elección de dos Asambleístas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor Secretario.

2-     Lectura, consideración y aprobación del Balance General correspondiente al último Ejercicio.

3-     Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y su aprobación por la Asamblea.

4-     Consideración por la Asamblea de la Memoria del Ejercicio.

5-     Renovación total de Comisión Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas.

Esperando contar con la presencia de todos ustedes, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Secretario: Víctor Hugo Sola - Presidente: Alexis Astesana  

Art. 32 del Estatuto: Las Asambleas se celebrarán válidamente sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en  la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría  absoluta de los socios con derecho a voto.

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