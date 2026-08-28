ARB: Esta noche, Unión se juega la chance de recuperar el liderazgo ante Atlético

El Torneo Oficial de Primera División está entrando en su recta final en la Fase Regular. Este fin de semana se jugará la undécima fecha del certamen y hay un duelo que se lleva todas las miradas: Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela.

El Celeste visitará al Bicho Verde buscando defender el liderazgo del campeonato este viernes 28 de agosto, desde las 21:30, en «La Fortaleza del Bicho». Ambos equipos vienen de ganar en su último compromiso, recordando que en el duelo de la primera rueda hubo victoria del elenco comandado por Claudio Requejo.

Ese mismo viernes, en Rafaela, jugarán 9 de Julio y Argentino Quilmes en el Estadio «Centenario». El León viene de dar el golpe y buscará seguir de racha ante un Cervecero que sólo ganó dos partidos en el torneo. Arranca a las 21:30.

La onceava jornada se completará el domingo 30 con dos partidos a partir de las 20:30. Por un lado, Independiente buscará la recuperación frente a Peñarol en el «Carlos Colucci». Por su parte, Sportivo Ben Hur se presentará en San Cristóbal para medirse ante Racing LTC.

Cumplidas diez jornadas, el Pre Federal es liderado por Atlético con 19 unidades. Lo sigue Unión con 18 y más atrás aparecen 9 de Julio, Racing LTC e Independiente con 16; Ben Hur con 13; Quilmes con 12; y Peñarol cierra con 10.