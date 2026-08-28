Licencia de conducir en la provincia de Santa Fe: El nuevo requisito que habrá que cumplir para obtenerla

La iniciativa modifica el inciso d) del artículo 23 de la normativa provincial, referido a los requisitos para el otorgamiento de las licencias de conducir. El cambio establece que el curso teórico-práctico de formación vial que deben realizar los aspirantes a obtener el carnet incluirá módulos de primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias .

Sacar la licencia de conducir en Santa Fe tendrá un nuevo requisito. La Legislatura provincial sancionó una modificación de la Ley 13.133 que suma una capacitación específica dentro del proceso obligatorio para obtener el carnet.

La nueva exigencia quedará incorporada al curso de formación vial obligatorio. Según el texto aprobado, la capacitación tendrá una instancia teórica y práctica y deberá contemplar conocimientos vinculados a la actuación inicial frente a una emergencia.

La norma no fija en el texto de sanción cuánto durarán los módulos ni establece una modalidad única para su dictado. Esos aspectos quedarán bajo la órbita de la Agencia Provincial de Seguridad Vial , que deberá determinar los ámbitos, modalidades, duración y contenidos, en armonía con los criterios establecidos por la autoridad nacional.

Examen teórico: es una de las instancias que deben aprobar los aspirantes para obtener la licencia de conducir.

La respuesta a una situación de emergencia, dentro de la formación vial

El cambio apunta a ampliar los conocimientos que deben tener quienes obtienen una licencia, incorporando herramientas para intervenir en los primeros momentos de una emergencia.

Primeros auxilios: la nueva normativa incorpora capacitación en respuesta inicial ante emergencias como parte de la formación vial.

La formación vial ya contempla distintos contenidos y evaluaciones: entre ellos, conocimientos sobre conducción y sus riesgos, normativa de tránsito y seguridad vial y actuación ante la ocurrencia de siniestros. También exige conocimientos teórico-prácticos sobre los elementos de seguridad de los vehículos y un examen práctico de idoneidad conductiva en situaciones reales de tránsito.

Con la modificación, los primeros auxilios y la respuesta inicial ante emergencias pasarán a formar parte expresamente del curso obligatorio previo a la obtención de la licencia.

¿Cuándo comenzará a aplicarse?

El texto sancionado establece la modificación de la Ley 13.133 y dispone su comunicación al Poder Ejecutivo. La reglamentación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial será la que determine cómo se implementarán concretamente los nuevos módulos, incluyendo su duración, contenidos y modalidad.

La propuesta había sido impulsada por la diputada Ximena García y avanzó en la Legislatura provincial con el objetivo de incorporar esta formación a los requisitos para obtener la licencia de conducir.

Así, la incógnita para quienes próximamente tengan que tramitar el carnet tiene respuesta: ya no alcanzará solamente con aprender las reglas de tránsito y demostrar idoneidad al volante; la formación también deberá incluir conocimientos básicos para actuar ante una emergencia.

FUENTE: Aire de Santa Fe