La Provincia anunció el inicio del plan de limpieza de canales principales: Abarca la Cañada Sunchales y El Retiro

Hace un mes se arrancó en el sur, ahora empezarán las tareas en el centro y en pocas semanas en el norte: ante la llegada de “El Niño”, la gestión de Maximiliano Pullaro encara la limpieza de 352 kilómetros de canales troncales del centro provincial, fortaleciendo el sistema de drenaje en 51 distritos y más de 1,2 millones de hectáreas productivas. En esta ocasión, las tareas de recuperación hidráulica alcanzarán canales estratégicos de 7 departamentos.

Tras la adjudicación de la obra con la que la Provincia busca reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje santafesino, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “el fenómeno de El Niño no nos agarra de brazos cruzados sino con obras en ejecución y con un plan en marcha que impulsa el gobernador Pullaro para el mantenimiento de canales que es el más importante de las últimas décadas”.

“La recuperación de canales troncales se desarrolla de manera integral en toda la provincia. En el sur ya comenzaron los trabajos sobre el Canal Ibarlucea y próximamente iniciaremos un nuevo frente en la desembocadura del Arroyo Ludueña. Además, también adjudicamos la limpieza en canales de departamentos del norte y en pocos días también comenzarán esas intervenciones”, explicó el ministro Enrico.

Los trabajos para la limpieza de 352 kilómetros de canales troncales en departamentos del centro provincial, con una inversión superior a los 5.800 millones de pesos, fueron adjudicados a la firma MEM Ingeniería. Esta importante obra del Gobierno santafesino va a permitir recuperar la capacidad hidráulica de 12 canales estratégicos distribuidos en los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo.

Esta obra contempla la intervención en 12 canales troncales estratégicos: los Canales Principales N° 1, N° 2, N° 4 y San Ignacio; los canales Secundarios Las Avispas y N° 3; los canales Malaquías, Las Bandurrias, El Retiro, Cañada Sunchales, Empalme San Carlos y el Aliviador Laguna Paiva.

El Canal Cañada Sunchales se extiende desde la Horqueta (unión del canal Desagüe Sunchales y el Canal Vila Cululú), hasta la desembocadura en el Arroyo Cululú. En tanto, el sistema El Retiro e encuentra en el distrito de Sunchales y posee canales clave para el escurrimiento de agua y la prevención de inundaciones.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, remarcó que “mientras avanzamos con este plan de recuperación hidráulica, también continuamos ejecutando obras en las 100 localidades priorizadas por riesgo hídrico. Con la incorporación de las nuevas maquinarias provinciales hoy estamos desarrollando trabajos de protección urbana en localidades como Cañada del Ombú, Bigand, Hughes, Villa Eloísa y Barrancas, entre muchas otras".

Desde el inicio de la gestión ya se intervinieron más de 5.000 kilómetros de canales en toda Santa Fe y el objetivo es alcanzar 7.000 kilómetros recuperados antes de finalizar 2026, equivalente al 70 % de la red provincial de canalizaciones.

También en el sur y en el norte de la provincia

La limpieza de canales troncales constituye una intervención inédita de la Provincia por su escala territorial y por la visión sistémica con la que fue planificada. El proyecto comprende más de 900 kilómetros de canales distribuidos en tres grandes regiones de la provincia, intervenidos con tareas de limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y recuperación de la capacidad original de conducción de los cursos de agua.

En el sur de la provincia, actualmente se ejecuta la limpieza de 322 kilómetros sobre 14 canales y arroyos de los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo. Estos trabajos incluyen los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez; los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, Las Estacas, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte; además de la conexión San Urbano y la defensa de Sanford.

En tanto que, en departamentos del norte santafesino, se van a ejecutar trabajos sobre 259 kilómetros de 9 canales troncales distribuidos en los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio y parte de San Justo. Allí se intervendrán los canales de las rutas provinciales N° 98, N° 290 y N° 36; los colectores N° 13, N° 8 y N° 9; y los canales La Loca, La Loquita y Los Ingleses.

Por último, cabe recordar que la Secretaría de Recursos Hídricos identificó 100 localidades con mayor vulnerabilidad hídrica, de las cuales 85 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha, mientras continúan avanzando proyectos para completar las intervenciones en el resto de los distritos.