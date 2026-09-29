Santa Fe amplía su red internacional: Suma Recife, extiende Maceió, conecta con Madrid y lleva a 26 los vuelos a Florianópolis

Además, ratificó el inicio de la conexión Rosario-Madrid desde este jueves 1 de octubre y el crecimiento de la ruta Santa Fe-Florianópolis, que pasó de 14 a 26 frecuencias para la temporada estival.

El Gobierno de Santa Fe continúa ampliando su conectividad aérea mediante una estrategia que articula los aeropuertos internacionales de Rosario y Sauce Viejo. En la Feria Internacional de Turismo (FIT), el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, mantuvo reuniones con compañías aéreas y operadores turísticos para confirmar operaciones, sumar frecuencias y avanzar en nuevos destinos.

La iniciativa se inscribe en la política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para recuperar conectividad, jerarquizar las terminales aeroportuarias y generar nuevas oportunidades productivas. “Tenemos una decisión muy concreta: que Santa Fe vuelva a estar conectada con el país y el mundo. Para eso hay que gestionar, dialogar con las compañías y generar condiciones para que elijan nuestros aeropuertos. Estamos recuperando rutas, sumando destinos y haciendo crecer tanto a Rosario como a Sauce Viejo”, afirmó Puccini.

El ministro estuvo acompañado por la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; el presidente del Aeropuerto Internacional de Rosario, Juan Pío Drovetta, y la presidenta del Aeropuerto de Sauce Viejo, Gisela Riuli.

Recife y Maceió desde Rosario

Entre las principales novedades se confirmó, junto con Ola Operador Mayorista, un vuelo directo entre Rosario y Recife. Se trata de una operación chárter con una frecuencia semanal durante enero y febrero de 2027.

Asimismo, ante la alta demanda registrada en la ruta a Maceió, cuya programación inicial contemplaba dos meses, se acordó extender los vuelos hasta finales de marzo.

Conexión directa entre Rosario y Madrid

Las novedades coinciden con una semana determinante para la conectividad provincial: el jueves 1 de octubre comenzará a operar el vuelo directo entre Rosario y Madrid, que establecerá una conexión aérea regular entre Santa Fe y Europa a través de World2Fly.

“Buscamos consolidar a la provincia como un nodo de conexión internacional. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costes y tiempos de traslado, y fortalecer tanto el turismo como las oportunidades comerciales de nuestra región”, remarcó Puccini.

Más frecuencias de cabotaje e internacionales

Las autoridades provinciales también se reunieron con representantes de Aerolíneas Argentinas. Para el último trimestre del año se confirmaron 21 frecuencias semanales entre Rosario y el Aeroparque Jorge Newbery, además de dos vuelos semanales a Ezeiza, Salta e Iguazú.

Para la temporada de verano se ratificaron dos frecuencias semanales a Mar del Plata, cinco a Río de Janeiro, dos a Cabo Frío y un vuelo diario a Florianópolis.

Sauce Viejo: 26 vuelos directos a Florianópolis

La agenda incluyó gestiones con Destinos Operador Mayorista y Joy para fortalecer la ruta entre Sauce Viejo y Florianópolis. La programación inicial de 14 frecuencias se agotó en 30 días, lo que motivó la incorporación de otros 12 vuelos, hasta alcanzar 26 servicios durante la temporada.

El cronograma contempla dos salidas los sábados, entre el 26 de diciembre y el 27 de marzo, e incluye el fin de semana de Semana Santa.

La ampliación está respaldada por un plan de fomento del Gobierno provincial para apuntalar la conectividad desde la ciudad de Santa Fe. Además, se acordó que el 30 % de las plazas de cada vuelo pueda adquirirse de manera individual, sin necesidad de contratar un paquete turístico.

“Empezamos con 14 vuelos y en un mes estaban vendidos. Hoy tenemos 26 y prácticamente no queda disponibilidad. Esto demuestra que la demanda existe y que, cuando el Estado genera condiciones y trabaja junto al sector privado, se abren oportunidades concretas”, subrayó Puccini.

Nuevas rutas en agenda

Durante las jornadas de la FIT, el Gobierno provincial avanzó en conversaciones con otras empresas del sector. Con GOL se evaluaron alternativas para sumar frecuencias hacia Brasil; con Avianca, el proyecto de una ruta directa entre Rosario y Bogotá; y con JetSmart, la posibilidad de incorporar una conexión con Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. Con Copa Airlines también se trabajó sobre futuras operaciones.

“Un aeropuerto con más vuelos significa más turismo, pero fundamentalmente más actividad económica, empleo y oportunidades para el entramado productivo santafesino. Por eso, el compromiso es seguir potenciando los dos aeropuertos internacionales y devolverle a Santa Fe el protagonismo que debe tener en el mapa aéreo nacional e internacional”, concluyó Puccini.