Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Así será la apertura que unirá historia, música, teatro y deporte

Los XIII Juegos Suramericanos tendrán una ceremonia inaugural diferente a las tradicionales aperturas deportivas. El próximo 12 de septiembre, músicos, cantantes y bailarines se subirán al escenario para interpretar y teatralizar las distintas disciplinas que formarán parte de la competencia y parte de la historia de Santa Fe.



La propuesta demandó meses de trabajo creativo, reuniones y ensayos. La idea fue construir un espectáculo que permita contar los Juegos desde la mirada diferente, donde los artistas serán los encargados de interpretar y homenajear a los deportistas.



“Les vamos a mostrar los Juegos con un espectáculo donde los artistas y la interpretación teatral de los deportes se juntan para rendirles homenaje”, explicó el director general de la ceremonia, Ariel Del Maestro.



El trabajo conceptual comenzó hace unos diez meses y durante las últimas semanas se intensificaron los ensayos conjuntos. El equipo también mantuvo un intercambio permanente con representantes de Santa Fe y con el gobernador Maximiliano Pullaro para incorporar al guión aquellos aspectos que resultaban importantes para contar la identidad de la provincia y del acontecimiento.

Los deportes, llevados al escenario

Una de las particularidades será que las disciplinas deportivas serán teatralizadas. Los deportistas serán homenajeados desde el escenario, donde bailarines y artistas representarán movimientos y situaciones vinculadas con las diferentes disciplinas. Luego, obviamente, habrá otro momento en el que se hará un reconocimiento formal a quienes participarán de las competencias.



“No vamos a mostrar a los deportistas haciendo deporte arriba del escenario. Vamos a contarle al público de una manera más teatral lo que ellos hacen”, explicó Del Maestro.

De esta manera, la ceremonia buscará que el público reconozca las distintas disciplinas a través de la música, el movimiento y la interpretación, en una puesta que combinará diferentes lenguajes artísticos.

La historia, como protagonista

Además del deporte, la idiosincrasia y la cultura de Santa Fe tendrán su lugar en el escenario. La propuesta cuenta la historia de la provincia y es un homenaje a nuestros orígenes, al presente y al futuro de Santa Fe, de Argentina y de Latinoamérica.



Por eso, el evento comienza con “un caminante del tiempo”, interpretado por Baglietto, y una niña, símbolo del futuro y la esperanza, que invitan a recorrer la historia de Santa Fe. Desde la sabiduría de los pueblos originarios hasta el aporte de las corrientes inmigratorias; desde el trabajo de quienes hicieron florecer el campo y desarrollaron la industria hasta la riqueza de una cultura nacida del encuentro de múltiples raíces.



Cada capítulo revela cómo se fue construyendo la identidad santafesina. El viaje concluye en una gran peña, una celebración del encuentro y la diversidad.

Una banda sonora con nuevas versiones

La dirección vocal está a cargo del rosarino Sebastián Mazzotti, quien definió la propuesta como “una gran apertura teatral vocal”. El espectáculo reunirá a más de 60 personas en el ensamble, a más de diez cantantes y a un importante número de artistas invitados como Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo y Mery San Dámaso, además de músicos y artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.



La música será otro de los elementos distintivos. El equipo decidió alejarse de las versiones más conocidas y adaptar las canciones a la historia y a las disciplinas que se representarán. “Lo primero que priorizamos fue contar la historia: qué disciplina queríamos contar y qué música le correspondería”, explicó Mazzotti.



Con la dirección musical de Lito Vitale y la participación de Baglietto, los temas tendrán nuevas versiones y cruces de estilos. Así, el público podrá encontrarse, por ejemplo, con una impronta más rockera en Don Ata, mientras que el himno tendrá una versión con fuerte presencia folclórica. “Van a escuchar cosas muy interesantes”, anticipó Mazzotti.

El talento santafesino, en escena

Mery San Dámaso, cantante rosarina que participará como invitada, destacó la posibilidad de representar a los artistas emergentes de la ciudad. “Para mí es un honor y un orgullo poder representar a los artistas emergentes de Rosario”, señaló.

La danza tendrá además cuatro representantes santafesinos: Camila Esparza, Victoria Di Fabio, Thiago Gallo y Araceli Belén Bogado Ruiz, provenientes de distintas localidades de la provincia.



Los bailarines serán parte de una puesta que reunirá a medio centenar de intérpretes. Camila Esparza adelantó que habrá momentos en los que participarán los 50 bailarines junto a los cantantes y artistas invitados, además de cuadros específicos para representar distintas disciplinas.

“Va a haber de todo. Vamos a representar deportes y vamos a hacer un montón de cosas”, contó.

La cuenta regresiva ya comenzó

Para los bailarines santafesinos, ser parte de la ceremonia representa también una experiencia especial por la dimensión del proyecto. Thiago Gallo contó que recién al llegar a los ensayos pudieron tomar verdadera dimensión de lo que estaban preparando.



“Es una locura para nosotros. Es un proyecto muy grande”, señaló, y destacó el trabajo de los coreógrafos y el compañerismo entre todos los integrantes.

El equipo de asistencia coreográfica está integrado por Analía Verónica Guzmán, María Sol Figueroa, Mateo Tobías López y Damián Alejandro Gómez.



Los bailarines viajarán a Rosario para continuar los ensayos directamente sobre el escenario de la ceremonia. “Ya queremos estar allá, que lo vean. Es un proyecto muy grande y muy hermoso y es un honor poder ser parte”, expresó Gallo.

Así, la apertura de los Juegos Suramericanos buscará correrse del formato tradicional para contar el deporte desde el arte, con música, teatro y danza como herramientas para homenajear a quienes serán los protagonistas de la competencia.



Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sedes de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas.