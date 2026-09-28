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INVITA: Lanzan el primer vehículo financiero para impulsar inversiones en el turismo argentino

La iniciativa impulsada por Allaria, Grupo Almarena y Sancor Seguros combina mercado de capitales, real estate y experiencia hotelera para desarrollar y operar activos de hospitalidad en destinos estratégicos del país. Prevé una inversión total estimada de 150 millones de dólares, y la posibilidad de recibir financiamiento por parte de organismos multilaterales de crédito.
EconomíaHace 5 horas Grupo Sancor Seguros
Almarena Puerto Retiro
Almarena Puerto Retiro

En el marco de la 30° Feria Internacional de Turismo, Allaria, Grupo Almarena y Sancor Seguros presentan INVITA (Inversión en Industria Turística Argentina), el primer vehículo financiero orientado a canalizar recursos del mercado de capitales hacia el desarrollo del turismo en la Argentina. La propuesta incluye una colaboración con Meliá Hotels International, una de las mayores compañías hoteleras del mundo, que contribuirá con su reconocido portfolio de marcas para apoyar el posicionamiento internacional de los hoteles incorporados al proyecto.

La iniciativa contempla el desarrollo y operación de cuatro proyectos de hotelería en CABA, Costa Atlántica y Mendoza: Almarena Puerto Retiro Affiliated by Meliá (en operación), INNSiDE by Meliá Costa del Este (en construcción), Meliá Ciudad de Mendoza, y Almarena Valle de Uco - Member of The Meliá Collection, con aperturas previstas para 2027, 2028 y 2029 respectivamente. A su vez se encuentra bajo evaluación incorporar otros dos proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, además de la exploración constante de nuevas oportunidades en otros destinos estratégicos del país.

Meliá Mendoza Ciudad
Meliá Mendoza Ciudad

“INVITA nace con la visión de conectar el mercado de capitales con una de las industrias de la economía real con mayor potencial de crecimiento y generación de actividad y divisas. Buscamos canalizar recursos del mercado de capitales hacia proyectos de hospitalidad en destinos con atractivo turístico y corporativo, acompañando la evolución de la demanda y la profesionalización del sector”, afirma Juan Enrique Martí, Accionista y Director de Allaria.

Parque de Innovación
Parque de Innovación

Por su parte, Juan Ignacio Politi, CEO de Grupo Almarena, comentó: “INVITA busca acompañar el crecimiento de la actividad turística, impulsando nuevos activos hoteleros que contribuyan a la generación de empleo y al desarrollo económico en distintas regiones del país. La participación de un socio hotelero internacional como Meliá Hotels International, junto con el conocimiento y la experiencia de los distintos grupos que integran la iniciativa, permite construir una propuesta con una visión integral y de largo plazo.”

Es justamente Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá Hotels International quien afirma: “Argentina es hoy uno de nuestros mercados prioritarios de crecimiento en América Latina. La colaboración con INVITA nos permitirá seguir construyendo una presencia sólida, diversa y diferencial de nuestras marcas, basada en destinos únicos y en propuestas que conectan con el estilo de vida local.”

The Melia Collection - Valle de Uco
The Melia Collection - Valle de Uco

“INVITA es una forma concreta de poner nuestra experiencia y capacidades con mirada federal al servicio del desarrollo del real estate y, sobre todo, del turismo en el país, generando empleo genuino y contribuyendo a fortalecer las economías regionales, más allá de los grandes centros urbanos”, declaró Alejandro Simon, CEO de Sancor Seguros.

La estructura contempla la validación independiente de las principales firmas dedicadas a la investigación de mercado, la calificación de riesgo, la construcción sostenible y la auditoría del negocio.

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De esta manera, INVITA propondrá una nueva estructura inédita en el país, con el objetivo de acompañar la expansión de la oferta turística y capturar oportunidades en segmentos y destinos con amplio potencial de crecimiento.

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