Departamentos en venta en Nueva Córdoba: Guía práctica

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Nueva Córdoba es uno de los barrios más activos y demandados del mercado inmobiliario de la ciudad, con una ubicación privilegiada cerca del centro, del Parque Sarmiento y de importantes universidades. El barrio se destaca por su crecimiento sostenido, mientras que los alquileres para estudiantes y las ventas en pozo muestran señales de reactivación. La densidad de oferta en departamentos en venta Nueva Córdoba responde a una demanda partida entre estudiantes, jóvenes profesionales e inversores que buscan renta constante.

En la actualidad existen más de 3.000 departamentos en venta en el barrio, lo que refleja un mercado dinámico con alta rotación. Para revisar la oferta vigente del barrio, podés explorar departamentos en Nueva Córdoba que se adapten a tus necesidades específicas.

Qué explica la densidad de oferta en Nueva Córdoba

Nueva Córdoba es un barrio ubicado al sudeste de la ciudad capital que ha experimentado un crecimiento significativo desde 2001, con 38 edificios desarrollándose en solo 30 manzanas con departamentos de 1 y 2 dormitorios. El dinamismo del mercado se mantiene activo durante todo el año, con presencia de universidades que genera demanda constante de departamentos para estudiantes, consolidando la inversión en venta departamento Nueva Córdoba como una de las estrategias más comunes.

En los últimos meses, los precios de venta se mantuvieron sin grandes variaciones, con departamentos de dos dormitorios ubicándose en una mediana de USD 145.000, mientras que las unidades de tres dormitorios promedian USD 200.000. Los barrios más demandados para alquilar son Nueva Córdoba, Centro y General Paz, donde la proximidad con la Ciudad Universitaria, la conectividad y la oferta de servicios son factores determinantes.

Tipologías dominantes: monoambientes y unidades de un dormitorio

En la ciudad existen 699 monoambientes, con la mayor parte concentrada en el Centro y Nueva Córdoba (179 y 159, respectivamente). El monoambiente es la opción más buscada por quienes estudian solos, siendo muy común encontrar monoambientes en alquiler cerca de Ciudad Universitaria, especialmente en calles como Obispo Trejo, Ituzaingó o Ambrosio Olmos.

El departamento de 1 dormitorio en Nueva Córdoba es el equilibrio perfecto entre comodidad y costo, elegido por estudiantes avanzados o jóvenes profesionales porque ofrece mayor privacidad sin saltar a valores mucho más altos. Hay 361 edificios con 12.416 departamentos de 1 dormitorio en total, con un valor promedio de venta cercano a los $768.000, siendo un poco más elevado en el sub-mercado "Nueva Córdoba Este".

Comparación con dos ambientes en barrios vecinos

En el mercado inmobiliario actual se encuentran monoambientes con buena ubicación de 35 o 40 mil dólares, en comparación con un departamento de un dormitorio en la misma ubicación (70 mil dólares, por ejemplo), donde la diferencia no es tan significativa.

Nueva Córdoba Oeste se caracteriza por poseer un perfil más gastronómico (bares, pubs y relacionados) y Nueva Córdoba Este más residencial que su opuesto. Respecto al alquiler, en ambos submercados, el precio de referencia ronda los $2.900, y la variación entre un sector y otro no es significativa.

Oferta de unidades en pozo

Existen departamentos en pozo en Nueva Córdoba con entrega en 2026, ubicados en calle Rondeau 347, con monoambientes (micro viviendas) de 51,93 m², cocina, salón-comedor, dormitorio y baño completo. Hay proyectos con ambientes diseñados pensando en tu forma de vivir, con identidad y tipologías para cada necesidad, con posesión 2026, tipología 1 dormitorio.

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Qué revisar antes de decidir

Antigüedad del edificio y estado constructivo

Si buscás vivir, probablemente priorices distribución, orientación, amenities, cochera y cercanía a tu trabajo o universidad. Si buscás invertir, conviene analizar demanda histórica de alquiler, potencial de revalorización, calidad constructiva, expensas, tamaño de las unidades y ubicación dentro del barrio.

Antes de comprar una propiedad en Nueva Córdoba es recomendable analizar presupuesto disponible, forma de pago, gastos de escritura y estado del edificio. La antigüedad del edificio impacta directamente en los costos de mantenimiento y en la experiencia de habitabilidad.

Expensas y servicios

En departamentos de 1 dormitorio con balcón, el alquiler puede rondar $620.000 con expensas de $150.000 aproximadamente. En otros casos, las expensas y agua pueden aproximarse a $115.000, con impuestos incluidos. Las expensas, a nivel general, incrementan la renta en un 25% aproximadamente.

Luz natural, orientación y ruido

Algunos departamentos ofrecen tipología de 1 dormitorio con placard más balcón, con ventaja clave de cocina separada (independencia de ambientes) y disposición contrafrente (silencio garantizado). La orientación y la disposición dentro del edificio determinan la cantidad de luz natural y el nivel de ruido, factores clave para la calidad de vida diaria.

Servicios en la cuadra

La cercanía a comercios de uso diario, servicios y transporte público, con acceso cómodo a av. Colón, centro, Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria, es un factor determinante. La cercanía al centro, universidades, transporte público y espacios verdes suma valor a las propiedades.

Compra para uso propio versus compra para alquilar

Perfil de demanda para renta

Muchos inversores buscan específicamente departamentos en venta en Nueva Córdoba por su potencial de renta, lo que convierte al barrio en una zona especialmente atractiva para quienes compran propiedades pensando en renta. Es una muy buena opción de inversión, con potencial de alquiler por su ubicación estratégica.

La presencia de universidades genera una demanda constante de departamentos para estudiantes, y las propiedades en Nueva Córdoba suelen venderse o alquilarse más rápido que en otras zonas. La rentabilidad de los alquileres supera el 5% anual en dólares.

Decisión según horizonte de inversión

Hay una demanda selectiva, más analítica, donde quien dispone de dólares busca oportunidades puntuales antes que comprar por impulso. Las unidades medianas, bien ubicadas y con buena relación entre precio y superficie, concentran la mayor cantidad de consultas.

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Para uso propio, la prioridad pasa por la comodidad, distribución y cercanía a lugares de interés personal. Para inversión, el foco está en la rotación de inquilinos, la rentabilidad anual y el potencial de revalorización a mediano plazo. Una correcta gestión del alquiler —selección de inquilinos, contratos y seguimiento— es clave para que el propietario tenga tranquilidad durante todo el proceso.

La oferta de departamentos Nueva Córdoba refleja un mercado consolidado, con tipologías claras y una demanda sostenida que responde a perfiles diversos. Revisar cada detalle antes de decidir —desde las expensas hasta la orientación del departamento— marca la diferencia entre una compra acertada y una inversión que no cumple expectativas.

El barrio sigue siendo una de las zonas más buscadas para vivir e invertir, con un dinamismo que se mantiene activo durante todo el año y que ofrece oportunidades tanto para quienes buscan su primera vivienda como para quienes apuntan a generar renta en departamentos en Córdoba capital.