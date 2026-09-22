Inscripciones abiertas para Curso de Manipulación de Alimentos
La Municipalidad de Sunchales desde la Oficina ASSAL informa que se llevará adelante una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, destinado a personas que necesiten obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos.
La propuesta contempla instancias de capacitación y examen, brindando herramientas y conocimientos fundamentales para desarrollar prácticas seguras en la manipulación de alimentos.
La capacitación y el examen son gratuitos. Para el posterior retiro del Carnet Oficial, que se realiza en la Oficina ASSAL, se deberá abonar el arancel correspondiente.
📅 Cronograma
• Lunes 28: de 14:00 a 17:00 h.
• Miércoles 30: de 14:00 a 17:00 h.
• Jueves 1: de 14:00 a 16:00 h.
📝 Inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre, inclusive.
Las personas interesadas pueden inscribirse en:
• Oficina ASSAL: Av. Yrigoyen esquina Pasteur, planta alta.
• Oficina de Empleo: Balbín 333.
• WhatsApp: 3493 434480.