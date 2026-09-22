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Inscripciones abiertas para Curso de Manipulación de Alimentos

La capacitación y el examen son gratuitos. Para el posterior retiro del Carnet Oficial, que se realiza en la Oficina ASSAL, se deberá abonar el arancel correspondiente.
CiudadHace 1 día Municipalidad de Sunchales

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La Municipalidad de Sunchales desde la Oficina ASSAL informa que se llevará adelante una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, destinado a personas que necesiten obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos.

La propuesta contempla instancias de capacitación y examen, brindando herramientas y conocimientos fundamentales para desarrollar prácticas seguras en la manipulación de alimentos.

La capacitación y el examen son gratuitos. Para el posterior retiro del Carnet Oficial, que se realiza en la Oficina ASSAL, se deberá abonar el arancel correspondiente.

📅 Cronograma

•    Lunes 28: de 14:00 a 17:00 h.
•    Miércoles 30: de 14:00 a 17:00 h.
•    Jueves 1: de 14:00 a 16:00 h.

📝 Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre, inclusive.

Las personas interesadas pueden inscribirse en:
•    Oficina ASSAL: Av. Yrigoyen esquina Pasteur, planta alta.
•    Oficina de Empleo: Balbín 333.
•    WhatsApp: 3493 434480.

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