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Se realizan obras para mejorar el escurrimiento en calle Esperanza

La zona presenta una dificultad particular para un rápido drenaje cuando se producen precipitaciones intensas. Para resolver esta situación, se generó una nueva canalización por calle Suipacha, que permite desviar los excedentes hacia el sistema de desagüe de calle Falucho.
CiudadHace 2 horas Municipalidad de Sunchales
Trabajos en calle Esperanza

La Municipalidad de Sunchales continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y mejora del sistema de desagües, con el objetivo de favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir, en la medida de lo posible, el impacto de las lluvias.

En este marco, se avanza sobre calle Esperanza con una intervención que permitirá mejorar la evacuación del agua de este sector. La zona presenta una dificultad particular para el escurrimiento, debido a que calle Rafaela funciona como una barrera física.

Para resolver esta situación, se generó una nueva canalización por calle Suipacha, que permite desviar los excedentes hídricos hacia el sistema de desagüe de calle Falucho. De esta manera, se busca darle al agua una nueva vía de escurrimiento y mejorar el funcionamiento del sistema en este sector de la ciudad.

Actualmente, personal del Corralón Municipal se encuentra realizando los últimos trabajos, entre ellos los cruces necesarios para completar y darle continuidad a la canalización.

“Vamos a seguir invirtiendo y redoblando esfuerzos en obras y tareas de mantenimiento para mejorar el escurrimiento y mitigar, en la medida de lo posible, el impacto de las lluvias que puedan registrarse durante los próximos meses”, explicó el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo.

Esta intervención forma parte de las distintas acciones que lleva adelante el Municipio para fortalecer el sistema de drenaje de la ciudad y avanzar en tareas preventivas ante el escenario climático previsto para los próximos meses.

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