¿Tarifa de gas más cara en Santa Fe?: Las tres variables que hay que tener en cuenta

En los últimos días, algunos usuarios de gas comenzaron a recibir facturas con aumentos y surgieron dudas sobre los motivos detrás de las diferencias en los montos a pagar. Desde Litoral Gas explicaron que, además de los ajustes tarifarios, hay otros factores que pueden incidir directamente en el valor final de cada factura.

Uno de ellos es el nivel de consumo. Desde la empresa señalaron que las bajas temperaturas registradas durante este año pueden haber generado diferencias respecto del mismo período de 2025. En particular, indicaron que mayo de 2026 fue más frío que mayo del año anterior, lo que pudo derivar en un mayor uso de calefacción y, por lo tanto, en un incremento del consumo.