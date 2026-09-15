¿Tarifa de gas más cara en Santa Fe?: Las tres variables que hay que tener en cuenta
En los últimos días, algunos usuarios de gas comenzaron a recibir facturas con aumentos y surgieron dudas sobre los motivos detrás de las diferencias en los montos a pagar. Desde Litoral Gas explicaron que, además de los ajustes tarifarios, hay otros factores que pueden incidir directamente en el valor final de cada factura.
Uno de ellos es el nivel de consumo. Desde la empresa señalaron que las bajas temperaturas registradas durante este año pueden haber generado diferencias respecto del mismo período de 2025. En particular, indicaron que mayo de 2026 fue más frío que mayo del año anterior, lo que pudo derivar en un mayor uso de calefacción y, por lo tanto, en un incremento del consumo.
Otro de los puntos a tener en cuenta es la asignación de subsidios. Desde Litoral Gas recomendaron a los usuarios verificar su situación en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) de la Secretaría de Energía y comprobar que la información vinculada a los ingresos del grupo familiar se encuentre actualizada.
Ante una factura que presenta una diferencia importante respecto de meses anteriores, desde Litoral Gas recomendaron revisar la evolución del consumo. Esto puede hacerse desde la Oficina Virtual de Litoral Gas, donde cada cliente puede analizar variaciones.
También señalaron que los ajustes correspondientes a la revisión quinquenal de tarifas permiten avanzar con el plan de obras previsto para el período 2025-2030. Según explicaron desde la empresa, ese programa ya permitió conectar tres localidades y continúa con obras como el Gasoducto Regional Centro II, que permitirá avanzar con la infraestructura necesaria para llevar gas a Rafaela, Sunchales y localidades de la zona.