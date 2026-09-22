LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

Sunchales dijo presente en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026

Siete corredores de nuestra ciudad completaron los 42,195 kilómetros de una de las competencias más convocantes del calendario internacional de running.
DeportesHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley
Sunchales - Maraton internacional BA 1
Representantes de Sunchales participaron de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026.

El domingo 20 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026, una de las principales competencias de larga distancia del calendario, que reunió a más de 16.000 corredores provenientes de distintos países del mundo.

La prueba, sobre la distancia oficial de 42,195 kilómetros, volvió a convertirse en una verdadera fiesta del running, con la participación de atletas de diferentes nacionalidades y la presencia de corredores de elite que marcaron destacados registros. El mejor tiempo de la jornada fue de aproximadamente 2 horas y 8 minutos.

Entre los participantes estuvieron también representantes de Sunchales, quienes asumieron el desafío de completar la exigente distancia y alcanzaron la meta para recibir la tradicional medalla de finisher, reconocimiento al esfuerzo realizado durante los meses de preparación.

Sunchales - Maraton internacional BA 2

Viviana Singer, representante de TopRun, fue una de las participantes. En el final de la competencia, agradeció a su entrenador Pedro Machuca.

Los corredores sunchalenses que participaron fueron:

  • Viviana Singer, representante de TopRun.

  • Nicolás Mairani.

  • José Santiago Delmastro.

  • Marcelo Mandrile.

  • Emanuel Mandrile.

  • Camila Biassi.

  • Eliana Enrici.

Para cada uno de ellos, completar los 42,195 kilómetros significó mucho más que alcanzar una línea de llegada. Detrás de cada participación hay horas de entrenamiento, planificación, sacrificio y disciplina, además de la pasión por una actividad que continúa sumando adeptos en nuestra ciudad.

Desde TopRun destacaron el logro de los atletas y expresaron sus felicitaciones por haber representado a Sunchales en una competencia internacional de semejante magnitud.

Una nueva experiencia que deja kilómetros recorridos, objetivos cumplidos y el orgullo de llevar el nombre de Sunchales a uno de los grandes escenarios del running argentino.

Te puede interesar
Final RMC Argentina 2026 1

Sunchales fue escenario de la definición de la RMC Argentina

E-Kart
DeportesHace 1 día
El Kartódromo Sudamericano de Sunchales fue escenario durante el fin de semana de la definición de la competencia que reunió a casi 140 pilotos y que puso en juego los pasajes para representar al país en la IRMC Grand Finals, que se disputará en noviembre en Portimao, Portugal.
Karting

Sunchales se prepara para recibir la gran final argentina del Rotax RMC

Jorge Tribouley
Deportes07 de septiembre de 2026
El Kartódromo Sudamericano avanza con importantes trabajos de infraestructura y acondicionamiento para recibir, del 17 al 20 de septiembre, una de las grandes citas del calendario nacional de karting. Más de 150 pilotos llegarán a Sunchales para disputar la RMC Final Argentina, que tendrá en juego los tickets para acceder a la gran final internacional en Portugal.
Lo más visto
Lazo

Javier Raúl Fabbro

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl domingo
Falleció el domingo 20 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 59 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 18:00 y las 11:00 del lunes 21, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: De las Américas 75.Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias