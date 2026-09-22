Sunchales dijo presente en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026

Representantes de Sunchales participaron de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026.

El domingo 20 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026, una de las principales competencias de larga distancia del calendario, que reunió a más de 16.000 corredores provenientes de distintos países del mundo.

La prueba, sobre la distancia oficial de 42,195 kilómetros, volvió a convertirse en una verdadera fiesta del running, con la participación de atletas de diferentes nacionalidades y la presencia de corredores de elite que marcaron destacados registros. El mejor tiempo de la jornada fue de aproximadamente 2 horas y 8 minutos.

Entre los participantes estuvieron también representantes de Sunchales, quienes asumieron el desafío de completar la exigente distancia y alcanzaron la meta para recibir la tradicional medalla de finisher, reconocimiento al esfuerzo realizado durante los meses de preparación.

Viviana Singer, representante de TopRun, fue una de las participantes. En el final de la competencia, agradeció a su entrenador Pedro Machuca.

Los corredores sunchalenses que participaron fueron:

Viviana Singer , representante de TopRun.

Nicolás Mairani .

José Santiago Delmastro .

Marcelo Mandrile .

Emanuel Mandrile .

Camila Biassi .

Eliana Enrici.

Para cada uno de ellos, completar los 42,195 kilómetros significó mucho más que alcanzar una línea de llegada. Detrás de cada participación hay horas de entrenamiento, planificación, sacrificio y disciplina, además de la pasión por una actividad que continúa sumando adeptos en nuestra ciudad.

Desde TopRun destacaron el logro de los atletas y expresaron sus felicitaciones por haber representado a Sunchales en una competencia internacional de semejante magnitud.

Una nueva experiencia que deja kilómetros recorridos, objetivos cumplidos y el orgullo de llevar el nombre de Sunchales a uno de los grandes escenarios del running argentino.