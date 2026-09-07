El cronograma oficial de competencias y espacios de entretenimiento para los Juegos Suramericanos

El Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 habilitó la consulta del fixture completo para las jornadas deportivas que congregarán a más de 4.000 atletas de 15 países. A través del portal santafe2026.ar, el público puede revisar los días, horarios y recintos asignados para cada disciplina en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La publicación del calendario busca facilitar la planificación de los espectadores que asistirán a los estadios entre el 12 y el 26 de septiembre. La propuesta incluye competencias de decenas de deportes en simultáneo, por lo que la previsión del itinerario resultará clave para la cobertura y el acompañamiento del público local y visitante.

El acceso a todos los recintos deportivos mantendrá la modalidad libre y gratuita hasta agotar la capacidad física de las tribunas. Esta medida garantiza la apertura de las instalaciones a toda la comunidad sin restricciones de costos durante las dos semanas de actividad continental.

En paralelo, la organización ofrece la opción de compra anticipada de pases a un valor de 10.000 pesos a través de la misma plataforma web para quienes prefieran asegurar su ubicación. La recaudación total derivada de esta modalidad ingresará como donación para las instituciones Cáritas, la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios y CILSA.

A la oferta deportiva se sumará la puesta en marcha de cinco predios Fan Fest distribuidos con dos recintos en Rosario, dos en Rafaela y uno en la capital santafesina. La participación en estas áreas de esparcimiento no tendrá costo monetario, aunque requerirá la descarga previa de un pase digital QR desde el sitio web oficial para ordenar el aforo de asistentes.