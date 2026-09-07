LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

El cronograma oficial de competencias y espacios de entretenimiento para los Juegos Suramericanos

La agenda detallada con sedes, fechas y horarios para las más de 40 disciplinas ya se encuentra disponible en la plataforma oficial del evento. El certamen se desarrollará del 12 al 26 de septiembre.
DeportesHace 15 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Velodromo Invencible Rafaela 2

El Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 habilitó la consulta del fixture completo para las jornadas deportivas que congregarán a más de 4.000 atletas de 15 países. A través del portal santafe2026.ar, el público puede revisar los días, horarios y recintos asignados para cada disciplina en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La publicación del calendario busca facilitar la planificación de los espectadores que asistirán a los estadios entre el 12 y el 26 de septiembre. La propuesta incluye competencias de decenas de deportes en simultáneo, por lo que la previsión del itinerario resultará clave para la cobertura y el acompañamiento del público local y visitante.

El acceso a todos los recintos deportivos mantendrá la modalidad libre y gratuita hasta agotar la capacidad física de las tribunas. Esta medida garantiza la apertura de las instalaciones a toda la comunidad sin restricciones de costos durante las dos semanas de actividad continental.

En paralelo, la organización ofrece la opción de compra anticipada de pases a un valor de 10.000 pesos a través de la misma plataforma web para quienes prefieran asegurar su ubicación. La recaudación total derivada de esta modalidad ingresará como donación para las instituciones Cáritas, la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios y CILSA.

A la oferta deportiva se sumará la puesta en marcha de cinco predios Fan Fest distribuidos con dos recintos en Rosario, dos en Rafaela y uno en la capital santafesina. La participación en estas áreas de esparcimiento no tendrá costo monetario, aunque requerirá la descarga previa de un pase digital QR desde el sitio web oficial para ordenar el aforo de asistentes.

Te puede interesar
Karting

Sunchales se prepara para recibir la gran final argentina del Rotax RMC

Jorge Tribouley
DeportesHace 15 horas
El Kartódromo Sudamericano avanza con importantes trabajos de infraestructura y acondicionamiento para recibir, del 17 al 20 de septiembre, una de las grandes citas del calendario nacional de karting. Más de 150 pilotos llegarán a Sunchales para disputar la RMC Final Argentina, que tendrá en juego los tickets para acceder a la gran final internacional en Portugal.
LEONAS CAMPEONAS DEL MUNDO - Credito Martin Waichman

Un logro histórico para el hockey argentino

SanCor Salud
Deportes31 de agosto de 2026
Las Leonas se consagraron campeonas y Los Leones conquistaron la medalla de bronce en
el Mundial de Hockey 2026. Como sponsor oficial de la Confederación Argentina de Hockey,
SanCor Salud celebra un hito que pone al deporte nacional en lo más alto.
Milena Margaria

Milena Margaría retorna a Sunchales: Jugará en Libertad

Jorge Tribouley
Deportes18 de julio de 2026
La Subcomisión de Voley aurinegra anunció la incorporación de la deportista al plantel de Primera División Femenina. Una incorporación de gran jerarquía ya que la voleibolista sunchalense de 21 años es una de las mayores promesas de la nueva generación del voleibol femenino argentino.
Lo más visto
Lazo

Beatriz Florinda Fardin

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 5 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 66 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 7:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Leguizamón 162. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Lazo

Roberto Selso Torres "Beto"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesHace 1 día
Falleció el domingo 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 13:00 y las 20:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz. Casa de Duelo: 19 de Ocubre 468. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias