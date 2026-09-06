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#CopaCentenario: Los Tigres no pasaron la prueba con San Lorenzo de Tostado

Este viernes 4, el equipo oriundo de Tostado consiguió su primer triunfo al vencer como visitante a Libertad por 79 a 75. 
Deportes - BásquetHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Libertad 4-9-26

El encuentro corresponde a la segunda fecha de la Zona A y el conjunto de Tostado tuvo una actuación destacada de Mariano Defago, goleador del partido con 34 puntos, mientras que Juan Cruz Mantovani aportó 18.

En Libertad, que sufrió su primera derrota en el certamen, Lucas Alemani fue el máximo anotador con 16 unidades, seguido por Santiago Paira con 14 y Gabriel Peterlin con 13.

Con este resultado, San Lorenzo pudo festejar por primera vez en la competencia, mientras que Libertad dejó su invicto después del triunfo conseguido en la jornada inaugural.

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