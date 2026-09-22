Sunchales fue escenario de la definición de la RMC Argentina

Con una importante convocatoria de pilotos, equipos y familias, el trazado sunchalense volvió a ocupar un lugar destacado dentro del calendario nacional de karting. La competencia tuvo su jornada decisiva este domingo, con carreras que terminaron de definir los campeonatos de las distintas categorías.

La definición estuvo acompañada por una jornada en la que la amenaza de lluvia fue uno de los factores que condicionó el desarrollo de la actividad. Finalmente, las distintas divisionales pudieron completar sus competencias y consagrar a sus respectivos campeones.

Los campeones de la RMC Final Argentina

Luego de las tres jornadas de competencia y teniendo en cuenta el sistema de puntuación y descartes establecido para cada categoría, quedaron definidos los campeones de la edición 2026.

En Micro Max, el título quedó en manos de Agustín Perchivatti, mientras que Juan C. Davancens se consagró en Mini Max.

En Junior Max, el campeonato fue para Santino Mateo, mientras que Martín Saa se quedó con el título de Senior Max.

Por su parte, Leandro Iglesias fue el campeón de Master Max, y Matías Rodríguez consiguió el campeonato en DD2.

Entre las categorías nacionales, Fausto Schioppa obtuvo el campeonato de Senior Nacional, mientras que Emiliano Szakola se consagró en Master Nacional.

Finalmente, Benjamín Rein fue el campeón de E10 Mini.

Uno de los desenlaces más ajustados se produjo precisamente en Senior Nacional, donde Schioppa terminó igualado en puntos con Franco Coccaro. El desempate favoreció al primero de ellos a partir de su mejor posición en la tercera clasificación.

Los ganadores de las últimas finales

La jornada final también tuvo diferentes protagonistas que lograron quedarse con la victoria en las últimas carreras disputadas en el Kartódromo Sudamericano.

Hipólito Lucero Perabo ganó la Final de Micro Max, mientras que Felipe Morgenstern se impuso en Mini Max.

En Junior Max, la victoria fue para Ian Taborda, y en Senior Max el primero en cruzar la bandera a cuadros fue Bautista Panetta.

Leandro Iglesias volvió a ser protagonista al quedarse con la Final de Master Max, mientras que Matías Rodríguez consiguió la victoria en DD2.

En Senior Nacional, Fausto Schioppa cerró el fin de semana con un triunfo que acompañó su consagración como campeón.

La Final de Master Nacional quedó en manos de Franco Gagliardi, mientras que Mauro Ramírez se impuso en E10 Mini.

La diferencia entre los ganadores de las últimas carreras y los campeones finales volvió a dejar en evidencia la importancia de la regularidad a lo largo de todo el certamen. En varias categorías, la definición del título no estuvo determinada exclusivamente por el resultado de la última competencia.

Sunchales, nuevamente protagonista del karting nacional

La realización de la RMC Final Argentina significó una nueva presencia de alcance nacional para el Kartódromo Sudamericano de Sunchales, que durante el fin de semana recibió a pilotos provenientes de distintos puntos del país.

El movimiento generado alrededor de la competencia también volvió a poner en escena la capacidad de la ciudad para albergar eventos deportivos de esta magnitud, con la presencia de equipos, acompañantes y familias durante las jornadas de actividad.

Ahora, el objetivo está en Portugal

Con los campeonatos argentinos definidos, la atención comienza a trasladarse hacia el próximo compromiso internacional.

Los pilotos que obtuvieron su clasificación tendrán ahora como objetivo la IRMC Grand Finals, competencia que se desarrollará en Portimao, Portugal, entre el 7 y el 14 de noviembre.

Antes de esa cita internacional todavía quedará una instancia importante para el karting regional: el Sudamericano de Uruguay, que ofrecerá una de las últimas posibilidades para conseguir nuevos lugares en la gran definición internacional.

De esta manera, el paso de la RMC Final Argentina por Sunchales no solamente dejó campeones y ganadores, sino también a los representantes que llevarán la bandera argentina a una de las competencias más importantes del calendario internacional de Rotax.

El Kartódromo Sudamericano volvió así a ser punto de encuentro del karting nacional y escenario de una definición que ya mira hacia su próximo destino: Portimao, Portugal.

FUENTE: E-Kart