Investigan una red narco tras el secuestro de 456 kilos de cocaína en Santa Fe: Ya hay siete personas vinculadas

El juez federal de Garantías de Rafaela, Santiago Saux, ordenó la prisión preventiva por un término de 164 días —hasta el 8 de marzo de 2027— para W.F.L., W.D.F., R.G. y J.P.E. La medida fue dispuesta a solicitud del fiscal federal coadyuvante de Rafaela, Federico Grimm, y del fiscal coadyuvante de la PROCUNAR, Martín Uriona.

Los cuatro hombres fueron imputados como coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas. De acuerdo con la acusación, integraban el eslabón logístico de una organización que ya cuenta con siete personas investigadas en el expediente.

La persecución y el secuestro en la Ruta Provincial 4

El caso se inició la madrugada del 28 de febrero, durante un retén de Gendarmería Nacional en la intersección de las rutas provinciales 4 y 61, a la altura de la localidad de Elisa. Allí, el conductor de una Volkswagen Amarok gris evadió el control de los uniformados e inició una fuga.

Tras un seguimiento de 30 kilómetros, el vehículo fue hallado abandonado sobre la banquina de la ruta 4, a unos 15 kilómetros del acceso a San Cristóbal. En la caja de la camioneta se encontraron 456,231 kilos de cocaína acondicionados en 418 paquetes identificados con la imagen de un cebú raza Guzerat y un bajorrelieve con las letras "ST".

Las pericias químicas determinaron que la sustancia presentaba una pureza del 84,86%, equivalente a más de 3,5 millones de dosis. En el habitáculo de la camioneta se secuestraron además tres teléfonos celulares y una antena de conexión satelital Starlink.

Roles en la logística y cruce de comunicaciones

La pesquisa determinó que el cargamento comenzó a trasladarse el 27 de febrero. Ese día, otra camioneta Volkswagen Amarok negra, guiada por N.L.G., eludió un control en territorio santafesino antes de que la droga fuera traspasada a la camioneta gris abandonada.

Según los fiscales, W.F.L. y W.D.F. tenían a su cargo la coordinación logística. Ambos quedaron incriminados a partir de las pericias sobre los celulares hallados dentro de la Amarok gris, vinculados a líneas de su titularidad, que registraron intercambios sobre traslados y el chequeo técnico del rodado con N.L.G.

En tanto, a R.G. se le atribuyó la circulación y el posterior ocultamiento del vehículo tras recibirlo de N.D.C. para entregárselo a W.D.F., intentando encubrir la maniobra con documentación falsa de compraventa. A J.P.E. se le endilga haber intervenido en la adquisición de la Amarok negra usada en el tramo inicial.

Conexiones y antecedentes de la organización

Las detenciones de W.F.L., W.D.F. y R.G. se concretaron la noche del 22 de septiembre. En simultáneo, J.P.E. quedó detenido junto al Juzgado Federal N° 2 de Morón, tras haber sido apresado en agosto en territorio bonaerense transportando 20 ladrillos de cocaína (22 kilos) con el mismo cuño "ST".

El cargamento secuestrado en Elisa guarda además coincidencia directa con otro decomiso realizado el 21 de abril en Villa Ángela, Chaco. En ese operativo fue detenido N.L.G. con 2,5 kilos de cocaína envueltos con el mismo logotipo del cebú.

Con las recientes imputaciones, la causa alcanza a siete personas: los cuatro hombres bajo prisión preventiva reciente, N.L.G. —también con prisión preventiva previa— y G.A.L. junto a N.D.C., quienes continúan procesados con prohibición de salida del país.

FUENTE: Rafaela Noticias