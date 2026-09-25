RN34: “AUNOSA no puede intervenir en el tramo urbano Sunchales porque es una obra en ejecución”

La concesión del corredor Centro-Norte de la Ruta Nacional Nº 34 comienza a transitar sus últimas etapas administrativas antes del desembarco de Autovía al Norte S.A. (AUNOSA), empresa que tendrá a su cargo la operación y mantenimiento de 536 kilómetros de la traza, desde el empalme con la Ruta Nacional Nº 19, en Angélica, hasta La Banda, en Santiago del Estero.

En diálogo con El Eco de Sunchales, el vocero de Aunosa, Mariano Bradanini, brindó detalles sobre las obligaciones asumidas por la empresa, el cronograma previsto para el inicio de los trabajos, las obras de puesta en valor y las condiciones que deberán cumplirse antes de habilitar nuevas estaciones de peaje.

Bradanini aclaró inicialmente que la empresa que se presentó a la licitación fue Autovía Concesiones y Servicios, que posteriormente se transformó en AUNOSA. En esa sociedad participa, entre otras empresas, José Cartellone Construcciones Civiles.

Una concesión con obras obligatorias

El representante de la concesionaria explicó que las condiciones de operación están determinadas por el pliego elaborado por el Estado nacional. “Lo que especifica son obras obligatorias y obras complementarias de puesta en valor que tiene que cumplimentar la empresa”, señaló.

En ese esquema, AUNOSA deberá ejecutar trabajos de mantenimiento y recuperación de la calzada, entre ellos bacheos profundos y superficiales, correcciones de la estructura, trabajos sobre banquinas, drenajes, señalización y conservación general del corredor.

Bradanini remarcó que el concepto de bacheo en una ruta nacional no implica simplemente rellenar un pozo. Se trata, explicó, de una intervención constructiva que puede requerir demoler el sector deteriorado, llegar hasta la base, determinar el origen del problema y reconstruirlo utilizando el material adecuado, ya sea asfalto en frío, caliente u hormigón. “Una obra tiene que ser consistente, sustentable y duradera. Tiene que durar lo máximo posible”, sostuvo.

El objetivo, según planteó, es evitar que los mismos sectores deban ser intervenidos reiteradamente y permitir que los equipos puedan avanzar hacia otros puntos del corredor.

Los primeros trabajos estarán puestos en las urgencias

Uno de los aspectos que más interesa en la región es conocer cuándo comenzarán a observarse cambios concretos sobre la Ruta 34.

Bradanini explicó que AUNOSA todavía debe aguardar la finalización del proceso administrativo mediante el cual la actual operadora entregue el corredor al nuevo concesionario. Estimó que, si ese proceso concluye durante septiembre, habrá algunos días de octubre destinados al cierre administrativo y posteriormente se producirá la toma de posesión.

A partir de ese momento, sostuvo, la empresa estará en condiciones de comenzar rápidamente con los trabajos. “Si nos dicen mañana, entramos mañana. Y si mañana entramos, pasado mañana empezamos a trabajar”, graficó.

En las primeras semanas habrá una importante cantidad de cuadrillas distribuidas en distintos puntos de los 536 kilómetros.

El objetivo inicial será atender las situaciones consideradas urgentes: pozos que puedan generar accidentes, deterioros puntuales de la calzada y otros problemas que requieran una respuesta inmediata.

“Las urgencias matan el orden”, explicó Bradanini, al señalar que el cronograma general de obras puede verse alterado en los primeros días para resolver aquellas situaciones que representan un riesgo concreto para quienes circulan.

“La seguridad es lo más importante”

Para el vocero de AUNOSA, el orden de prioridades de la concesión es claro: primero seguridad, luego agilidad y finalmente aspectos vinculados con la estética y el confort del corredor.

En ese sentido, mencionó la importancia de contar con banquinas en condiciones, un adecuado sistema de drenaje, señalización, cartelería, demarcación y mantenimiento de los espacios laterales. “Las rutas tienen que ser seguras, después tienen que ser ágiles y después tienen que estar lindas”, resumió.

También planteó que la intención de la empresa es que, a lo largo de los 20 años de concesión, el usuario pueda percibir una transformación sostenida de la ruta.

Como antecedente, Bradanini citó la experiencia de la empresa en las rutas nacionales 12 y 14, donde —según explicó— se logró avanzar rápidamente con la puesta en valor de sectores que presentaban un importante deterioro. En ese corredor, señaló, se certificaron más de 380 kilómetros de obras en ocho meses, superando el 70% previsto para determinados sectores.

Sunchales y una particularidad: las obras que ya están en ejecución

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación del tramo urbano de Sunchales y las obras que actualmente se encuentran en ejecución.

Bradanini fue categórico al señalar que AUNOSA no puede intervenir sobre una obra que todavía se encuentra bajo ejecución y garantía del contratista que la está realizando. “Nosotros no podemos tocar una obra en proceso”, explicó.

La situación genera un interrogante respecto del mantenimiento de determinados sectores de la traza urbana hasta tanto finalicen las obras existentes.

El vocero señaló que, si una obra se encuentra formalmente en ejecución, la nueva concesionaria no puede intervenir sobre ella sin autorización. Incluso explicó que existen antecedentes en otras rutas donde las empresas concesionarias no podían realizar tareas sobre sectores que permanecían bajo garantía del constructor.

De todos modos, Bradanini se comprometió a consultar específicamente la situación del tramo de Sunchales y determinar qué sectores quedarán bajo responsabilidad de AUNOSA una vez asumida la concesión.

La autopista Rafaela–Ataliva: una obra que comienza desde el inicio

Uno de los anuncios más relevantes para la región tiene que ver con la obra obligatoria de 16 kilómetros entre Rafaela y Ataliva, que contempla la transformación del corredor en una vía de doble calzada.

Bradanini confirmó que se trata de una de las obras obligatorias incluidas en el contrato de concesión con un plazo de cinco años y que los trabajos preliminares comenzarán desde el inicio de la operación.

“En el corto plazo van a empezar a ver el trabajo, no solo de la puesta en valor, sino también de eso, que es una obra obligatoria que lleva más tiempo”, explicó.

Se sumarán cuatro estaciones de peaje

Otro de los cambios sustanciales será la incorporación de nuevas estaciones de peaje.

Actualmente funcionan dos estaciones dentro del corredor: Ceres y Fernández. A ellas se sumarán cuatro nuevas ubicadas en:

Angélica , aproximadamente en el kilómetro 189.

Palacios , alrededor del kilómetro 285.

Herrera , en el kilómetro 580.

Pinto , cerca del límite entre Santa Fe y Santiago del Estero.

En total, el corredor contará con seis estaciones.

Bradanini explicó que las nuevas estaciones no comenzarán a cobrar automáticamente con la toma de posesión. Para que entren en funcionamiento deberán cumplirse previamente los parámetros de puesta en valor establecidos en el contrato con un plazo estimado de un año.

“Para que estas estaciones comiencen a operar, tienen que tener una ruta espectacular”, sostuvo, aclarando que el pliego establece un nivel mínimo de cumplimiento de los parámetros de obra, que ronda el 70% para habilitar la operación.

La tarifa de oferta presentada por la empresa, según detalló, es de $2.175, con las actualizaciones que correspondan de acuerdo con los mecanismos previstos en el contrato.

El vocero descartó, en ese marco, que el nuevo esquema implique un salto inmediato a valores muy superiores.

El peaje dejará de cobrarse en efectivo

Uno de los cambios más importantes para los usuarios será el sistema de pago.

Bradanini confirmó que no habrá más pago en efectivo en las estaciones de peaje. El nuevo sistema contempla dos modalidades: Telepase y pago manual electrónico.

Con Telepase, el dispositivo instalado en el parabrisas permite identificar automáticamente el vehículo y asociar el paso a un medio de pago.

La segunda alternativa será mediante tótems electrónicos que permitirán abonar utilizando código QR, tarjetas de débito o crédito y tecnología NFC desde teléfonos celulares.

Pero existe una diferencia económica importante: según explicó Bradanini, el usuario que utilice Telepase pagará el 50% de la tarifa correspondiente al pago manual electrónico.

Por ese motivo, recomendó a los usuarios comenzar a gestionar el dispositivo.

El sistema puede tramitarse actualmente a través de Telepase y también mediante Mercado Pago.

Una ruta con más controles sobre el peso de los camiones

Durante la entrevista también surgió uno de los factores que más inciden sobre el deterioro de la RN 34: el tránsito pesado.

Bradanini reconoció la importancia del control de cargas y adelantó que se trabaja en la implementación de sistemas de pesaje que permitan detectar excesos de peso. Según explicó, las balanzas fijas presentan limitaciones y se viene avanzando en alternativas móviles y dinámicas.

El objetivo es evitar que una ruta recién recuperada vuelva a deteriorarse rápidamente como consecuencia del tránsito de vehículos que exceden los parámetros permitidos.

“Si hacemos una obra y dentro de un año volvemos a tener que hacer esa misma obra, está mal hecha y es pérdida de dinero”, sostuvo.

“La empresa viene a cumplir, no a cobrar un peaje”

Sobre el final de la entrevista, Bradanini buscó dejar planteada la relación que AUNOSA pretende mantener con Sunchales y las instituciones de la región.

“La empresa viene a colaborar con la ciudad”, afirmó, y aseguró que la concesionaria estará abierta a las críticas y reclamos de los usuarios.

Incluso anticipó que deberán mantener un contacto frecuente con instituciones, vecinos y medios de comunicación para informar sobre el avance de las obras y responder ante los problemas que aparezcan.

“Hoy te lo digo, hoy es 24 de septiembre: la empresa vino a cumplir, no vino a cobrar un peaje”, remarcó.

La prueba, planteó, estará en el estado de la ruta durante los próximos meses. “Voy a tener que volver en noviembre a sentarme acá y mostrarte: mirá, en estos tramos estaba así y ahora está de esta manera”, expresó.

Para Sunchales y toda la región, el inicio de la nueva concesión abre así una etapa que tendrá como principales desafíos la recuperación de la transitabilidad de la RN 34, la resolución en el tramo urbano Sunchales, la ejecución de la futura doble calzada entre Rafaela y Ataliva y la adaptación de los usuarios a un nuevo esquema de peajes completamente electrónico.

La expectativa ahora estará puesta en el momento exacto de la toma de posesión y, especialmente, en cuándo las primeras cuadrillas comiencen a intervenir sobre una ruta que desde hace años concentra reclamos de transportistas, vecinos, instituciones y usuarios de toda la región.