Histórico: Arrancan los vuelos directos de Rosario a España

En una semana exactamente se producirá en Rosario un hecho histórico en materia aerocomercial: comenzarán los vuelos directos entre la ciudad y Madrid , algo que nunca había ocurrido antes. Rosario conectará con Europa sin escalas y los tickets del primer avión ya están casi todos vendidos. Es más, “las reservas para las siguientes salidas también están evolucionando de forma muy favorable. Esta respuesta confirma que existe una demanda sólida en ambos sentidos, tanto desde Rosario hacia España como desde España hacia la Argentina” , confirmó a La Capital desde el Viejo Mundo Daniel Buil, el director comercial de World2Fly, la compañía española que operará la ruta.

“Rosario ocupa un lugar importante dentro del crecimiento de World2Fly en Latinoamérica. Es una ciudad con una importante actividad económica y empresarial, y con estrechos vínculos con España. Con esta ruta queremos reforzar esos vínculos y facilitar una conexión directa que acerque Rosario y su área de influencia al mercado español y europeo ”, sumó el referente antes de anunciar que se busca que la ruta funcione en ambos sentidos y contribuya a atraer viajeros españoles y europeos hacia Rosario y toda la región, “favoreciendo los intercambios turísticos y empresariales”.

En este contexto, el mapa de la conectividad internacional en Argentina ya experimenta un cambio de paradigma definitivo , y el epicentro de este movimiento es la provincia de Santa Fe. El debut del jueves próximo se dará bajo un escenario de éxito comercial rotundo.

De hecho, el ritmo de reservas para las frecuencias subsiguientes, que muestra una aceleración sostenida en ambos lados del Atlántico, responde a una necesidad histórica insatisfecha de la región.

Por eso, Buil ratificó su entusiasmo en torno a un mercado que exigía una alternativa directa para evitar las habituales e incómodas salidas desde Buenos Aires.

La operación inicial se estructuró sobre dos frecuencias semanales, con salidas los días martes y jueves. No obstante, Buil destacó a este diario que, si bien el objetivo inmediato está centrado en consolidar la ruta, se observará el movimiento en esta primera etapa para estudiar posibles ampliaciones. “Analizaremos la evolución de la demanda y el comportamiento de la ruta para valorar posibles ajustes en la oferta”, indicó.

Rosario como nodo estratégico

La incorporación de Rosario al catálogo de destinos internacionales no es un hecho aislado, sino que responde a un agresivo plan de expansión comercial en América Latina desarrollado por la compañía en los últimos años. Tras haber concretado desembarcos exitosos en plazas estratégicas de Colombia —como Cali y Cartagena de Indias—, la elección de Rosario consolida un vínculo importante.

Desde la perspectiva de la aerolínea, la ciudad fue seleccionada por su elevado perfil económico y empresarial, y su vasta área de influencia, que derrama sobre el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos.

Además, los profundos e históricos lazos migratorios y culturales que unen de forma directa a la población local con España fueron también clave.

¿Qué papel ocupa Rosario dentro de la estrategia de crecimiento de World2Fly en Latinoamérica?

Rosario ocupa un lugar importante dentro del crecimiento de World2Fly en Latinoamérica. Es una ciudad con una importante actividad económica y empresarial y con estrechos vínculos con España. Con esta ruta queremos reforzar esos vínculos y facilitar una conexión directa que acerque Rosario y su área de influencia al mercado español y europeo.

¿Qué oportunidades puede generar esta conexión para Rosario y la provincia de Santa Fe?

Una conexión directa con la capital española facilita los viajes por motivos turísticos, personales y también profesionales, y puede contribuir a reforzar los vínculos entre Rosario, Santa Fe y España. Además, queremos que la nueva ruta funcione en ambos sentidos y de este modo contribuya a atraer viajeros españoles y europeos hacia Rosario y toda la región, favoreciendo los intercambios turísticos y empresariales.

FUENTE: La Capital de Rosario