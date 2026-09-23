Clara García en el Velódromo de Rafaela: “El legado que dejan los Juegos Suramericanos a la ciudad y a la provincia es muy importante”

La diputada Clara García destacó el legado que los Juegos dejarán en Rafaela y en la provincia.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, visitó el nuevo Velódromo de Rafaela, donde observó la competencia de ciclismo de pista en el marco de los Juegos Suramericanos 2026 y destacó la organización, el trabajo de los voluntarios y la posibilidad de que la provincia se consolide como sede de eventos internacionales. “Santa Fe demostró ser una excelente anfitriona, pone la vara muy alta para lo que viene”, sostuvo.

La titular de la Cámara Baja provincial asistió junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, la diputada provincial Gisel Mahmud, y el subsecretario de Deportes y Recreación de Rafaela, Alejandro Ambort, entre otras autoridades.

Durante el recorrido, destacó el legado que los Juegos dejarán en Rafaela y en la provincia, no solo por las obras de infraestructura, sino también por la experiencia de organizar eventos internacionales a gran escala: “Queda el compromiso del saber hacer, de trabajar en equipo y de enfrentar el futuro después de momentos complejos. Nos deja una base de que somos capaces de organizar este tipo de eventos y recibir tanta gente de otros países”.

“Con el Invencible Rafaela, por ejemplo, la ciudad va a tener la oportunidad de ser sede de cuanto evento de ciclismo haya en el futuro. Pero también está el microestadio y el mejoramiento del entorno, las calles. Rafaela es una ciudad muy orgullosa de sí misma por el empuje y por el desarrollo, ahora también va a estar orgullosa de tener la infraestructura más moderna del país. Ese va a ser un legado muy importante”, completó.

En ese marco, recordó además que, al inicio de la actual gestión legislativa, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una Ley mediante la cual se declaró el interés provincial de los Juegos y se contempló la posibilidad de acceder a mecanismos de financiamiento internacional.

En este sentido, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos sectores involucrados: “Esto no nació solo, nace de la convicción de distintos gobiernos que desde hace muchos apostaron a invertir en la obra pública pero también en el deporte y en la capacitación de nuestros deportistas”.

Estadios llenos y la importancia de los voluntarios

Con respecto a la masiva concurrencia a los estadios, García señaló que “es un evento que la gente se lo apropió” y que “está superando las expectativas”. Al mismo tiempo, explicó que durante “los días de semana asistieron escuelas, clubes, centros de jubilados, y la gente por sí misma también estuvo convocada”, porque “en las tres sedes hay estadios de lo más innovadores, con la tecnología más moderna y la gente se fue entusiasmando al descubrirlo”.

“Creo que un punto a favor fue el lanzamiento, con esa ceremonia inaugural que emocionó y dio la pauta de la calidad y la magnitud de lo que estaba por venir. También la bandera argentina nos llama a todos, nos gusta que nuestros deportistas estén con aliento en todas las disciplinas”, afirmó.

Otro de los aspectos destacados por la presidenta de la Cámara Baja provincial fue el trabajo desarrollado por los miles de voluntarios y voluntarias. “Acomodan a la gente, los ayudan, les brindan la información requerida. Son espacios nuevos que la gente está descubriendo y ahí están los voluntarios y voluntarias poniendo lo mejor de sí. También atendiendo a los deportistas en las villas donde están viviendo. Queda un valor, un capital social, que no es tangible pero que es esto, formar redes de gente que con su trabajo generoso sostienen un evento de esta magnitud. Santa Fe demostró ser una excelente anfitriona y pone la vara muy alta para lo que viene”, concluyó.