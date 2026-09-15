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Clara García: “La Fiesta Nacional de la Cosechadora es una muestra del potencial productivo santafesino”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, recorrió los distintos stands de la Finaco 2026 y destacó la importancia de las exposiciones rurales. 
PolíticaHace 10 horas Prensa Diputada Clara García

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La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García, asistió este domingo a la Fiesta Nacional de la Cosechadora 2026 que se desarrolla en San Vicente. “La Finaco es un eje clave del motor del desarrollo productivo de Santa Fe, que pone en valor lo que ya se hizo y las nuevas tecnologías”, afirmó.

Acompañada por el intendente de la ciudad, Gonzalo Aira, y dirigentes regionales, recorrió las carpas y los distintos stands de la muestra, donde destacó la importancia de realizar ferias y exposiciones rurales en distintas localidades.

“Pensar en la Finaco es recordar los inmigrantes que vinieron a la Argentina con tan pocos recursos, y que sin embargo, el ingenio y el conocimiento de la mecánica, hizo que se viera reflejado en crear las maquinarias agrícola que actualmente hacen punta en el mundo”, detalló García.

En la misma línea, resaltó que “en la actualidad el desarrollo productivo cuenta con inteligencia artificial, tecnología y biotecnología”, por lo que “exposiciones como la Finaco reflejan el esfuerzo físico y las manos callosas de aquellas épocas en donde las máquinas aparecieron para ofrecer ayuda a los trabajadores rurales”.

“Lo que vemos actualmente en esta feria es de calidad global, porque Finaco no solo representa lo mejor de la tecnología del mundo sino que equilibra con lo artesanal y el emprendedurismo. Pudimos observar en los stands de la municipalidad y de la provincia el trabajo de las escuelas técnicas con sus impresiones 3D y cosas muy originales, por lo que solo me queda felicitar a todos los que trabajan día a día para mejorar el desarrollo productivo de Santa Fe”, concluyó García.

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