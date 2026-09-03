Pablo Farías presentó en Sunchales su proyecto de alivio y reactivación para las PyMEs

El diputado nacional Pablo Farías, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, visitó este martes 1 de septiembre Sunchales para presentar ante referentes del sector productivo local los principales lineamientos de su Proyecto de Ley de Alivio y Reactivación para MiPyMEs y de Inclusión de Cooperativas.

El legislador santafesino, integrante del bloque Provincias Unidas, mantuvo un espacio de diálogo con empresarios y representantes de cooperativas de la ciudad, con el objetivo de recoger experiencias, necesidades y propuestas vinculadas con la situación que atraviesa actualmente el entramado productivo.

Farías estuvo acompañado por el intendente Pablo Pinotti, en una actividad que tuvo como eje central la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas y el rol que el Estado nacional debería asumir para atender las dificultades que enfrenta el sector.

Durante la presentación, el diputado sostuvo que existe una preocupación extendida entre los empresarios por la caída de la actividad, las dificultades para acceder al financiamiento, la presión fiscal y la falta de previsibilidad.

En ese sentido, explicó que el proyecto busca combinar medidas de alivio inmediato con herramientas de mediano plazo, orientadas a fortalecer la competitividad, preservar puestos de trabajo y generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de las economías regionales.

Suspender embargos y facilitar la regularización de deudas

Uno de los principales ejes de la iniciativa apunta a la situación fiscal de las PyMEs. El proyecto propone suspender durante un año el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y nuevos embargos por parte de ARCA para las MiPyMEs que adhieran al régimen y mantengan al menos el 90% de su nómina de trabajadores.

También contempla mecanismos para levantar embargos vigentes mediante garantías o la adhesión a una moratoria, además de limitar los embargos sobre cuentas bancarias para evitar que las empresas pierdan completamente el capital necesario para continuar funcionando.

La iniciativa incorpora, además, un régimen excepcional de regularización tributaria para deudas vencidas hasta la entrada en vigencia de la ley, con condonación de multas e intereses y planes de pago de hasta 96 cuotas para micro y pequeñas empresas y de hasta 60 cuotas para medianas.

Otro de los beneficios planteados es la reducción temporal de los anticipos del Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como crédito de Ganancias, con un mecanismo de arrastre de hasta cinco años.

El proyecto también establece una estabilidad fiscal por 24 meses para las empresas alcanzadas.

Financiamiento e inversiones

Entre las herramientas propuestas se incluyen líneas de crédito con tasas bonificadas destinadas tanto a inversiones productivas como a capital de trabajo. También se contempla la participación de mutuales, cooperativas y sociedades de garantía recíproca y el otorgamiento de garantías a través del FOGAR.

A su vez, el proyecto busca modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para facilitar el acceso de las MiPyMEs, reduciendo los montos mínimos de inversión y ampliando los beneficios vinculados con la amortización acelerada y el tratamiento de quebrantos impositivos.

En materia de compras públicas, la propuesta fija un plazo máximo de 30 días para que el Estado nacional cancele sus obligaciones con proveedores MiPyMEs.

El reclamo por las cooperativas

Uno de los puntos destacados durante la visita a Sunchales estuvo relacionado con la situación de las cooperativas y mutuales.

Farías señaló que muchas de estas entidades no pueden acceder actualmente al certificado MiPyME, pese a que por sus características constituyen empresas que deberían recibir los mismos beneficios que otras pequeñas y medianas empresas.

“Estamos en la capital del cooperativismo, no tengo que explicar en Sunchales lo importante que es el sector cooperativo y mutual como impulsor, como motorizador de la economía”, sostuvo.

El legislador explicó que su iniciativa busca establecer expresamente que las empresas, independientemente de su forma jurídica, puedan acceder a los beneficios previstos para las PyMEs.

Además, planteó la necesidad de incorporar al movimiento cooperativo y mutual a las herramientas de financiamiento productivo para que puedan participar en programas destinados a facilitar el acceso al crédito de las empresas.

“El Estado termina haciendo que muchas empresas cesen en su funcionamiento”

Durante su visita, Farías hizo especial hincapié en los procedimientos de embargo y ejecución fiscal impulsados por ARCA.

“Hoy ARCA está teniendo una política, si se quiere, agresiva de embargos y ejecuciones, y esto está empujando a muchas empresas a paralizarse, a no poder desarrollar su actividad normalmente”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que para algunas empresas que ya atraviesan dificultades económicas, una medida de este tipo puede convertirse en “el golpe de gracia” que determine el cierre de la actividad.

“Tenemos esta paradoja donde el Estado termina, a través de su organismo recaudador, haciendo que muchas empresas cesen en su funcionamiento”, cuestionó.

Por ese motivo, consideró que la suspensión de embargos y ejecuciones constituye una de las medidas “cruciales” del proyecto para atender la coyuntura actual.

Búsqueda de respaldo en el Congreso

Consultado sobre las posibilidades de que la iniciativa consiga acompañamiento de otros bloques, Farías señaló que durante las reuniones informativas de la Comisión PyME participaron representantes de distintos espacios políticos.

“Siempre han estado presentes todos los bloques, inclusive el bloque oficialista, con lo cual han recibido los mismos mensajes que nosotros”, indicó.

El diputado consideró que existe una coincidencia respecto de la necesidad de atender la situación de las empresas y sostuvo que varios legisladores reconocen individualmente la importancia de avanzar con medidas de alivio.

No obstante, admitió que existen resistencias dentro del Gobierno nacional y planteó que será necesario profundizar el diálogo para lograr que se comprenda la urgencia del escenario.

“Son medidas para salvar empresas, para salvar empleos, y es hoy, es ahora”, remarcó Farías, al advertir que si no se adoptan medidas en el corto plazo algunas empresas podrían dejar de funcionar.

La caída del consumo como factor central

Finalmente, el legislador santafesino se refirió al impacto que la desaceleración del consumo está teniendo sobre la actividad económica.

Consideró que Santa Fe, pese a no encontrarse entre las provincias más afectadas, siente particularmente la caída de la actividad debido a su fuerte perfil productivo e industrial.

Según Farías, uno de los principales problemas está relacionado con la reducción del poder de compra de los ciudadanos, a lo que se suman el incremento de tarifas y alquileres y el sobreendeudamiento de las familias.

“Cuando gran parte de la población está endeudada y está endeudada por encima de lo normal, lo que nos está pasando es que la gente, a duras penas, está cumpliendo con sus obligaciones con el pago de esos créditos y le queda muy poca plata para gastar”, explicó.

Para el diputado, esta situación termina trasladándose directamente al sector productivo, profundizando la caída del consumo y generando nuevas dificultades para las pequeñas y medianas empresas.

La presentación realizada en Sunchales permitió así poner en discusión una agenda que atraviesa de manera directa al entramado empresarial y cooperativo de la ciudad: alivio fiscal, acceso al financiamiento, sostenimiento del empleo, recuperación del consumo y mayores condiciones de previsibilidad para producir e invertir.