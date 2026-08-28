Reforma electoral de Santa Fe: El Senado provincial la aprobó por unanimidad y es ley

El Senado completó el trámite parlamentario de la reforma electoral de Santa Fe y este jueves le dio sanción definitiva a la ley .

El peronismo sí se desmarcó de uno de los cambios que trae la nueva ley: la posibilidad de que en las Paso un mismo precandidato a gobernador pueda ir con hasta tres vices diferentes. Los cinco senadores del PJ votaron en contra.

Al igual que en Diputados, en el Senado hubo un amplio consenso político . En la Cámara baja la votación había salido 43 votos a favor y sólo cuatro en contra. En la Cámara alta fue por unanimidad: votaron a favor en general los 19 senadores. Tanto los 14 de Unidos para Cambiar Santa Fe como los cinco del PJ.

Con la aprobación de la ley, Santa Fe tendrá nuevas reglas de juego en las elecciones del año próximo.

Las primarias se mantendrán como hasta ahora. Serán obligatorias y habrá cinco boletas, una por cada categoría: gobernador, diputado, senador, intendente y concejal.

En la Paso de vices el voto no será acumulativo cuando un mismo precandidato a gobernador tenga distintos vices. Pasará a la final la fórmula más votada.

Además, habrá otro cambio en las primarias: el umbral de votos para pasar a las generales baja de 1,5 % a 1 % del padrón.

En las generales la cantidad de boletas bajará a tres. Una para gobernador y diputado, otra para senador y otra para intendente y concejal.

En esa instancia, el elector tendrá dos opciones. Podrá votar lista completa o bien elegir un gobernador de una fuerza política y diputados provinciales de otro espacio. Lo mismo aplicará en la elección de intendente y concejales.

La alternativa de lista completa es para generar un efecto arrastre de la candidatura ejecutiva hacia la legislativa. Este tema es clave en Diputados ya que, a partir de 2027, se termina la mayoría automática de 28 para la lista más votada y las 50 bancas se repartirán de modo proporcional por sistema D'Hondt.

La intención de Unidos es evitar la fragmentación de la Cámara. A ese objetivo también apunta la suba del piso para entrar al reparto de bancas, que pasa del 3 % al 4 % del padrón electoral.

Voces

En el debate en el Senado el peronismo marcó sus diferencias con distintos pasajes del texto.

El presidente del bloque se quejó por la velocidad del trámite. “Nos hubiese gustado un poco más de tiempo para debatir sobre el proyecto final”, expresó el representante de Las Colonias.

Los cinco legisladores del PJ votaron en contra de la Paso de vices. “No creemos que sea un aporte institucional que favorezca la transparencia. Obedece más a especulaciones políticas del oficialismo que a un beneficio para los santafesinos”, señaló.

Antes de la sesión, el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, también cuestionó la idea. “No logramos entender ese engendro de que un gobernador pueda ir con tres vices”, planteó.

“El gobernador aparecerá tres veces en la boleta, lo que genera, de algún modo, una ventaja comparativa”, advirtió.

Rubén Pirola, jefe del bloque del peronismo

Por su lado, Pirola votó en contra en otros pasajes del texto. Sostuvo que la Justicia electoral debería ser un fuero aparte y no una tarea de los jueces en lo contencioso administrativo, defendió el modelo de cinco boletas para las generales y consideró que “no es saludable” que listas listas de diputados y concejales que no superen el piso en las Paso igual pasen a las generales si la lista ejecutiva sí consiguió más votos que el mínimo.

De todos modos, Pirola indicó que desde el peronismo le ponen un “voto de confianza” a la reforma.

En tanto, el jefe de bloque de Unidos, Rodrigo Borla, destacó el consenso con el que se aprobó la ley. Además, el representante de San Justo planteó que es una norma que “discute el poder”.

Esteban Motta, también de Unidos, dijo que la ley “viene a modernizar y a coincidir con el espíritu de la Constitución”.

En ese sentido, destacó que la boleta única por categoría iba en contra de lo que buscaba la Constitución de 1962: la mayoría del gobernador en Diputados.

“El desafío era cómo construimos un esquema participativo y amplio y a la vez genere gobernabilidad”, indicó el legislador de San Martín, que también valoró el voto joven, la flexibilización de la veda y la obligatoriedad del debate de candidatos a gobernador.

Felipe Michlig, senador por el departamento San Cristóbal y presidente provisional de la Cámara alta.

El cierre estuvo a cargo de Felipe Michlig. El presidente provisional del Senado dijo que la nueva ley es un “paso hacia adelante para mejorar la institucionalidad”, y marcó una diferencia con lo que sucede a nivel nacional.

“Acá la política no se hace a los gritos, se hace dialogando, discutiendo con altura, con propuestas. Nos podemos entender aunque vengamos de frentes diferentes”, expresó el representante de San Cristóbal.

Y agregó: “Decían que esto es un traje a medida de los partidos mayoritarios y esto ha quedado desestimado producto del gran consenso en Diputados y el Senado”.

En Diputados, el proyecto fue acompañado por Unidos y el peronismo, pero también por el bloque de Amalia Granata. En cambio, el Frente Amplio por la Soberanía y un diputado celeste votaron en contra.

FUENTE: La Capital de Rosario