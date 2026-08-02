Nace "RAÍS", un espacio peronista para construir el futuro de Santa Fe desde cada territorio

Con representantes de todos los departamentos de la provincia, RAÍS (Red de Acción e Identidad Santafesina) realizó este viernes su primera convocatoria en la ciudad de Santa Fe. El encuentro marcó el inicio de un espacio que apuesta al diálogo, la cercanía con los vecinos y la construcción de propuestas nacidas desde el territorio.

Participaron los intendentes Roly Santacroce (Funes), Jorge Berti (Villa Constitución), Enri Vallejos (Reconquista), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Ruben Cuello (Calchaqui), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal) y Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez). También estuvieron presentes las concejalas María Fernanda Rey (Rosario) y María Florencia Baldani (San Genaro), el concejal por Santa Fe, Jorge Fernández, entre otros, junto a presidentes comunales, representantes del sector empresarial y de distintos puntos de la provincia.

"RAÍS nace para reunir la experiencia de quienes todos los días escuchan, gestionan y encuentran respuestas en sus comunidades. Queremos convertir esa experiencia en propuestas y construir una alternativa amplia, con identidad santafesina y con los problemas reales de la gente como prioridad", expresó Santacroce.

Una agenda con identidad santafesina

Durante la jornada se intercambiaron experiencias y miradas sobre producción, trabajo, educación, infraestructura, economías regionales y federalismo. El objetivo común fue claro: construir un proyecto provincial que refleje las distintas realidades de Santa Fe y aproveche la experiencia de quienes conocen de cerca las necesidades de cada comunidad.

Santacroce sostuvo además que es tiempo de renovar la política, recuperar la capacidad de escuchar y volver a representar a quienes hoy sienten que no encuentran respuestas. En ese sentido, convocó a abrir el espacio a nuevas generaciones, fortalecer la unidad y dejar de lado las divisiones para construir una alternativa con vocación de gobierno.

También destacó el rol de los intendentes y jefes locales como el nivel del Estado más cercano a la gente y afirmó que las mejores respuestas para la provincia surgirán de quienes todos los días gestionan en el territorio.

RAÍS continuará realizando encuentros en distintas regiones para sumar nuevas voces y consolidar una agenda de desarrollo con identidad santafesina.