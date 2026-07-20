El diseño de la Boleta Única, el otro partido que se empieza a jugar en Santa Fe

A la hora de reformar el sistema electoral de Santa Fe, la Boleta Única y el piso para acceder a la pelea por las bancas acaparan la discusión política, pero hay un rasgo que también copa la atención en la Legislatura y la Casa Gris que conduce Maximiliano Pullaro: el diseño de las papeletas. En especial, la cantidad de fotos a incluir junto a las nóminas. Arguye parte de la política que, en sistemas que realzan la individualidad de los candidatos, la imagen se lleva gran parte de la centralidad. Es una mirada sobre todo del peronismo, que siempre condenó en la provincia el modelo de Boleta Única, aunque en las últimas semanas el radicalismo que conduce el gobierno de Unidos viene deslizando que es necesario recuperar la fortaleza de los partidos en el diseño del sistema electoral. La reforma de la Boleta Única en Santa Fe

Si bien hasta el momento hay seis proyectos de reforma electoral ingresados y el PRO prometió agregar un séptimo, los expedientes de los partidos mayoritarios tendrán mayor incidencia a la hora de la sanción final. Hablamos de los textos de la UCR, del socialismo y los dos del PJ: el los senadores y el del bloque de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el radicalismo, que propone cinco boletas para las PASO y dos para las generales, es la fuerza que propone cambios más drásticos. Para empezar, la UCR que lídera el senador Felipe Michlig quiere que en la instancia final las boletas sean horizontales y no verticales como el modelo actual.

Además, plantea que, para la elección de diputados y concejales, en la Boleta Única deben figurar los tres primeros aspirantes titulares y la foto del primer candidato titular. La UCR presiona sobre el resto Hasta ahí, todo bien. Un rasgo para ser discutido. Sin embargo, la UCR mete una modificación de peso al pedir la ubicación de un casillero en blanco (próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política) para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos.