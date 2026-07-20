El diseño de la Boleta Única, el otro partido que se empieza a jugar en Santa Fe

A la hora de reformar el sistema electoral de Santa Fe, la Boleta Única y el piso para acceder a la pelea por las bancas acaparan la discusión política, pero hay un rasgo que también copa la atención en la Legislatura y la Casa Gris que conduce Maximiliano Pullaro: el diseño de las papeletas. En especial, la cantidad de fotos a incluir junto a las nóminas.
Arguye parte de la política que, en sistemas que realzan la individualidad de los candidatos, la imagen se lleva gran parte de la centralidad. Es una mirada sobre todo del peronismo, que siempre condenó en la provincia el modelo de Boleta Única, aunque en las últimas semanas el radicalismo que conduce el gobierno de Unidos viene deslizando que es necesario recuperar la fortaleza de los partidos en el diseño del sistema electoral.