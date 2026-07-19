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Argentina fue puro corazón pero no alcanzó: España se consagró Campeón del mundo

La Albiceleste cayó en Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos después de un trámite con muchos imponderables porque se lesionaron sus dos centrales y afrontó la prórroga con 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández.
Deportes - FútbolHace 9 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Argentina subcampeon 2026

España le ganó 1-0 en el tiempo extra a la Selección argentina y se consagró campeón del Mundial 2026.

El único gol del encuentro lo hizo el delantero Ferrán Torres al minuto de juego del segundo tiempo extra, mientras que la “Albiceleste” jugó durante media hora con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el final de los 90 reglamentarios.

El partido fue un verdadero baile táctico de España, que en todo momento controló la pelota sin problemas ante una selección argentina que no pudo patear ni un solo remate al arco en los 120 minutos.

En el primer tiempo hubo muy pocas situaciones de gol, ya que España manejaba el desarrollo del juego pero le faltaba profundidad en los últimos metros

Argentina subcampeon 2026 2

Ya en la segunda mitad, España comenzó a llegar con claridad, aunque apareció la figura de Emiliano “Dibu” Martínez: se lució con unas impresionantes atajadas. Todo se hizo más cuesta arriba para los argentinos sobre el final del tiempo reglamentario, cuando el mediocampista Enzo Fernández, vio la tarjeta roja al recibir la segunda amarilla tras una fuerte patada.

En el primer tiempo extra la selección argentina aguantó con muchísimo esfuerzo e incluso tuvo aproximaciones al área rival.

En el segundo tiempo extra, cuando parecía que los dirigidos por Scaloni iban a poder aguantar y forzar los penales, llegó un baldazo de agua fría: al minuto de juego Torres se encontró con la pelota dentro del área tras un cabezazo de Nico Williams y sacó un potente remate para anotar el gol del triunfo.

En los últimos minutos Argentina acechó el área española e incluso tuvo dos situaciones muy claras para empatar, primero con un buscapié a Marcos Senesi que pasó muy cerca del arco rival y luego con un remate de Giuliano Simeone, que recibió dentro del área y la mandó por arriba del travesaño.

De esta manera, España se quedó con el título en el Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella.

Argentina subcampeon 2026 3

La síntesis del partido

  • Mundial 2026
  • Final
  • Argentina – España
  • Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
  • Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia)
  • Asistente 1: Tomas Klancnik (Eslovenia)
  • Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)
  • VAR: Bastian Dankert (Ale)

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Nicolás González, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Fabián Ruíz, Rodrigo Hernández; Álex Baena, Dami Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.

Gol en el segundo tiempo extra: 1m. Ferrán Torres (E),

Cambio en el primer tiempo: 44m. Nicolás Otamendi por Liaandro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Leandro Paredes por Nicolás González (A), 11m. Nahuel Molina por Gonzalo Montiel (A), 16m. Pedri por Fabián Ruíz y Ferrán Torres por Mikel Oyarzábal (E), 25m. Facundo Medina por Cristian Romero y Giuliano Simeone por Rodrigo de Paul (A), 30m. Mikel Merino por Dani Olmo y Nico Williams por Álex Baena (E).

Cambios en el primer tiempo extra: 9m. Martín Zubimendi por Rodrigo Hernández y Eric García por Aymeric Laporte (E) y 11m. Marcos Senesi por Julián Álvarez (A).

  • Incidencia en el segundo tiempo: 49m. expulsado Enzo Fernández (A).
  • Incidencia en el primer tiempo extra: 5m. gol anulado a Nico Williams (E).
  • Incidencia en el segundo tiempo extra: 8m. gol anulado a Ferrán Torres (E).

.Agencia NA

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